LECCIÓN DE NADAL

Me gustaría afrontar la vida como Rafael Nadal encaró los tres juegos del primer set de la final de Roland Garros ante el austriaco Thiem. Despejar todas mis dudas y mis temores a raquetazos. Cuando era pequeño, me tapaba hasta la cabeza en la cama plegable de mi habitación y sólo me dejaba un hueco en la nariz para respirar. Mi miedo era doble: al intruso y a morir por asfixia. El tiempo me ha enseñado a volear unas angustias y a pasar otras por encima de la red como un peloteo sin fin. Lo que más lamento de la final de París es no haber rescatado a mi hijo de las garras del Fortnite para ponerlo delante de la pantalla para decirle: «Mira chaval, eso es actitud. Así serás todo lo que quieras ser en la vida». Hasta ser el peor necesita dedicación. Después, ya cada uno calibra su querer para situarse entre la excelencia o el dejarse llevar. A mí me gustaría aporrear mi hipocondría con la misma intensidad que Nadal golpeó cada bola del tercer set pero me es imposible. Hay etapas malas y peores, pero de las derrotas aprendes lo que es un mucocele, fijas tus necesidades en la pirámide de Bristol y diagnosticas un ganglio supraclavicular a algún compañero alterado por un ligero bulto entre el cuello y el pecho. Admiro la fortaleza mental del de Manacor. Me gustaría llegar a todas esas bolas, darle la vuelta a los juegos con la ventaja en contra, aplaudir y valorar los golpes maestros del rival, mostrar esa fortaleza en la vida. Pero Nadal no es indestructible. Ha reconocido debilidades mentales, momentos de descenso sin frenos, síntomas de depresión controlados. Los grandes lo son por gestionar sus peores momentos y colarse por la rendija en el instante necesario para hacerlo. La presión del triunfo angustia mucho más que la costumbre de la derrota. El esperar demasiado de uno conduce siempre a la decepción y a las críticas si no hay éxito, y esos son los peores momentos. Los motivos del fracaso son tantos que nadie se detiene a examinarlos. He escuchado mil veces que Nadal estaba acabado, una sentencia desajustada para alguien que será eterno. Los momentos malos los aliviaré con los tres primeros juegos del tercer de set de la final de Roland Garros del 19. Los pondré en bucle, una y otra vez, para saber que no hay nada imposible. Para machacar las dudas y aliviar los temores. Tras la derrota, total y parcial, siempre existe una nueva oportunidad y sólo hay que saber aprovecharla. Nunca volveré a ver tres juegos como esos, de la misma manera que nunca volverán los demarrajes de Perico, el rodillo de Indurain y a la anarquía del Chava Jiménez. Ni la verdad de Poli Díaz ni la elegancia de Maisa Lloret. Hay tipos únicos. Los mortales tan sólo debemos tratar de aprender para aplicar a lo cotidiano una pizca de ese talento para tratar de sobrevivir.