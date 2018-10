Si no recuerdo mal, cuando Zapatero lideraba la oposición marchó sin avisar hasta Marruecos para visitar al rey de allí. El gobierno pepero de aquel entonces clamó contra aquel encuentro al grito de «¡deslealtad!». La cita se les antojó de una desfachatez majestuosa. Zapatero, más o menos, con carita de no romper un plato, apuntó: «Lo he hecho para ayudar a España...». Cambian las tornas pero no cesa la marrullería. Pablo Casado advierte a los socios europeos sobre la posible chapuza de los presupuestos. El actual gobierno sociata brama la melodía de «¡deslealtad!». Casado, con su aire de yerno perfectín, más o menos alega: «Lo hago por el bien de España...». Mucho amor a España, unos y otros, pero a los sufridos españoles nos esquilman con los impuestos. La misma canción interpretada por nuestra intrépida banda de colegiales según sople el viento. Zapatero antes y Casado ahora, amparándose en un patriotismo que no me trago, sólo pretendían captar nuestra atención, fingir sesudas estrategias, simular hondas preocupaciones. Pero en realidad se trata de repelar titulares, chinchar al adversario, generar ruido. Nuestros líderes, encapsulados en sus (legítimos) deseos por mantener el poder o por conseguirlo, buscan el hueco que les sirva de catapulta. ¿Lealtad? ¿Deslealtad? Pero de qué rayos hablan... El PP abandonó a Rita Barberá en un ejercicio desleal que difícilmente olvidaremos. El PSOE apartó a Sánchez de un plumazo y los desleales, cuando venció en las primarias, se apresuraron en confirmar su recién hidratada lealtad. Nuestra política se cimenta en la traición y la cuchillada que tantas veces mata a sus propios compañeros, lo cual indica su catadura moral. Si estos personajillos hubiesen visto, y entendido, el 'Grupo Salvaje' de Peckimpah quizá intuirían, aunque de lejos, lo que es la lealtad.