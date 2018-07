LAZOS DE SANGRE

La gran apuesta de TVE para este verano es un espacio que repasa la trayectoria de varios profesionales que destacan por distintas circunstancias en sus ámbitos laborales, la ciencia, el arte, el deporte o la literatura. El espacio da cuenta de sus logros y méritos, dando voz a expertos y analistas y poniendo en valor su trascendencia internacional. Así, entre otros, se han grabado especiales con el cardiólogo Valentín Fuster; con la directora del Laboratorio de Epigenética-alzhéimer de Navarrabiomed, Maite Mendioroz; o con Bonaventura Clotet, una autoridad en la lucha contra el sida... Que no, es broma...

En un mundo perfecto nuestra televisión pública invertiría su dinero en propuestas como esta, en lugar de dedicarlo a formatos que ponen a bailar a hijas de exministros. Pero no, no es el caso. La gran apuesta de TVE para los meses estivales es un magacín que repasa en tono documental las sagas familiares de este país, incidiendo en sus romances, roces y problemas de herencias. Es como un 'Hormigas blancas' (un clásico de Telecinco que realizaba la productora de 'Sálvame') pero con un envoltorio más fino. De este modo, la protagonista de anoche fue Carmina Ordóñez, célebre por haber sido hija de, mujer de y madre de. Episodios anteriores se dedicaron, por ejemplo, a la Casa de Alba, centrando la atención en los diferentes matrimonios de la duquesa y en los conflictos surgidos tras su muerte entre los hijos, por el reparto de los bienes. Son temas de interés nacional, por supuesto, que merecen además después un debate, por si hay algún detalle que no haya quedado suficientemente claro.

TVE necesita con urgencia un capitán que guíe a la emisora y la centre en el servicio público que ha de dar. A ver si esta vez es verdad y una profesional como Rosa María Mateo puede ponerse al frente del ente, lo impulse y le devuelva el brillo que merece. Ojalá los políticos dejen de jugar con la televisión pública (el espectáculo en las últimas semanas está siendo bochornoso), la liberen de ataduras y permitan la renovación que la mayor parte de quienes trabajan allí reclaman. Y se establezcan lazos necesarios.