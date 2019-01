Que l'atre soc yo

El problema que fa perillar una senya important de la personalitat valenciana i destorba el futur dels usuaris és el de la llengua. Nos dol comprovar la tossuda impostura en l'ensenyança oficialisant. Ya ralla al repte en els drets humans. Per a qui no estiga en l'all, resulta difícil el destrellat d'un poble, com el valencià, quallat d'història lliterària, des del XIV publicant en sa llengua valenciana, que ara l'imponga una universitat endenyada d'anexionistes, el model idiomàtic forà, fent-li engolir a l'estudiant que l'opció gramatical autòctona és sufragànea d'una norma presuntament superior, que tira per terra el parlar viu. Han dotat en sifra millonària un ent d'arraïl política, impulsor de les corrents que des de fòra pensen i programen en la llengua excusa dels supremacistes. Ací forcen grafies, construccions i al remat fonètica forana.

Per a salvaguardar valors nostres, entre ells el de la llengua que el poble parla i vol, mamant-la dels pares, perque no s'ensenyava des del 1707, naixqueren institucions com Lo Rat Penat i el Centre de Cultura Valenciana -hui Real Acadèmia... RACV- a on se deprén l'idioma valencià autèntic, a on s'estudia per experts en filologia, gramàtics, llingüistes, lexicógrafs o fonetistes, el patrimoni secular i es posa al dia. És base en els Escritors en Llengua Valenciana AELLVA, aportant no solament treballs per als centenaris Jocs Florals o els llibrets de falla, que també serví com a guia gramatical per a transcriure la Constitució al valencià i per a explayar el primer Estatut d'Autonomia. Ara editen lliteratura normal que se pot trobar en internet. És curiós que els visitans del Diccionari General de la Llengua Valenciana RACV sumen millons. Pero a l'hora de posar-la a on toca, ho boicotegen. ¿Qué no és prou nostra? Haurem de fer com Nelo Bacora, dient-los: l'oficialisat, no, vullc l'atre, perque «l'atre soc yo».