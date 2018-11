Un lastre caduco

La inmensa mayoría de los valencianos estamos hartos de soportar que se entregue parte de nuestros impuestos a Accio Cultural del País Valencia y a otras correas de transmisión del pancatalanismo independentista que igualmente les paga muy bien con dinero público llegado desde Cataluña. Hartos de ver cómo el alcalde de Valencia y el presidente de Les Corts se pasan por el forro su obligación institucional de representar a todos los ciudadanos -les voten o no- y en cambio se dedican a jalear los premios 9 de Octubre que son lo que son y que este año además han homenajeado a los políticos catalanes presos por perpetrar actos contrarios al ordenamiento jurídico vigente. Vergonzosas las palabras pronunciadas allí por Morera que le descalifican como segunda autoridad de la Comunitat Valenciana. Lamentables. Tanto como la desfachatez y prepotencia de la que hacen gala esos mandamases nacionalistas a la hora de otorgar o no el uso de espacios públicos según de qué acto se trate. Por ejemplo concediendo a sus amigos 'pancas' el Palacio de la Exposición para la entrega de los citados galardones mientras antes se negó a una entidad histórica como Lo Rat Penat el Teatro Principal que ha sido durante décadas la sede de los Juegos Florales. En definitiva, hartos de aguantar esa monserga con la que Compromís y sus adláteres tratan de minar el perfil de la sociedad valenciana queriendo convertirla en adminículo de una imaginaria República catalana que tanto les arroba. Vamos, lo de siempre. Por eso ya no vale aducir que no se percibe en Valencia un riesgo de contagio similar a lo que está ocurriendo en Cataluña. Pues claro que lo hay. A plazo lento pero existe. En eso trabajan Compromís, Acció Cultural del País Valencià, Escola, El Micalet y unos cuantos voceros semejantes desde siempre y ya sin ningún disimulo. Ahora por supuesto cuentan con la ventaja de reforzar su intendencia hurgando a capricho en el bolsillo de los contribuyentes o ejerciendo el ordeno y mando donde gobiernan que es lo que hacen con absoluto descaro. Toca por tanto dejarse de tibiezas y no pasarles ni una. Toca además no echar las culpas solo a unos cuantos mentecatos porque lo cierto es que también los socialistas permiten la ofensiva catalanista de Compromís. Es el precio que ha de pagar el PSPV para mantener a flote el pacto del Botànic. Que no vayan pues de sufridores pacientes ni de buenos de la película. Si Ribó cafrea es porque Sandra Gómez se calla. Si el conseller de Educación hace lo que hace es porque el president Puig se inhibe. Si Morera desbarra es porque Mata y el grupo parlamentario socialista no se plantan. En realidad tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que el socialismo local todavía continúa llamándose 'del país valenciano' con el significado que dicho término conlleva en la mitología expansionista catalana. Un lastre caduco. El legado inútil de Fuster que a estas alturas aún les contamina.