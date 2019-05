Lamiendo el larguero

Nos pillaron las elecciones municipales exhaustos tras la emoción de la Copa el Rey. Pero aún cargados de futbolera fatiga empapada de satisfacción, el morbo ante la batalla de Valencia mantuvo nuestra mirada. Ribó o no Ribó, esa era la cuestión. Pues Ribó sí, por los pelos, y con Grezzi, o sea que nos espera la perspectiva de una nueva vida enfocada hacia el ciclismo y la política así como un poco cacahuetera, un tanto estrecha, un pelín de señoritos agropecuarios que defienden el huerto urbano pero que jamás tiraron de azada.

Me encontré un curioso fenómeno durante estos últimos días... Varios conocidos, derechistas místicos liberales con tendencias esporádicas hacia el libertinaje, junto con otros derechistas conservadores tan escépticos como pragmáticos, me confiaron entre susurros que votarían a Sandra Gómez. Estos honrados burgueses olfateaban la derrota (por milímetros, cierto es) del centro derecha. Por lo tanto, como mal menor, aspiraban a derribar a un comunista fetén en favor de una socialista en fase de promesa. La burguesía no soporta al comunismo porque sabe que esa devastadora ideología representa la mejor garantía para repartir la miseria, como la Historia siempre se ha demostrado. Lo malo es que cada vez quedan menos burgueses, o sea personas sensatas que viven y dejan vivir militando en el bando de la genuina y laboriosa clase media. En cambio, cada vez irrumpen más aspirantes a la sopa boba de las subvenciones que garantizan unos ingresos raquíticos de subsistencia sin ingratas obligaciones laborales ni exagerados impuestos limpiando sus bolsillos. Al menos, los podemitas desaparecen de nuestro consistorio; el viejo comunista de pura cepa ha engullido a la chiquillería de hoz y martillo. Edward G. Robinson también extermina, en la partida de póquer final de la magnífica película 'El Rey el juego' (Barry Lewinson) al joven Steve McQueen. Valencia, esta vez, sí fue país para viejos cocodrilos. Por un puñado de votos el centro derecha pierde lamiendo el larguero... Ahí duele.