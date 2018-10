A Lambán sí le preocupa la Opel

El contraste entre lo que el presidente aragonés Javier Lambán le pidió a Pedro Sánchez la semana pasada y lo que le exigió Ximo Puig -bueno es el exalcalde de Morella cuando se pone serio- en el encuentro que ambos mantuvieron en la Moncloa es enorme. Me entretuve en leer la crónica que publicó 'El Heraldo de Aragón' y les aseguro que no es que parezca que militen en distintos partidos; es que parece que son de distinta pasta, pues coincidieron en lo obvio. En lo que reclamaron, sin excepción, todos los demás presidentes autonómicos en sus respectivas cartas a los Reyes: una mejor financiación, mayores inversiones en obras públicas, etc., etc. etc. En circunstancias semejantes Azaña tuvo la tentación de recibirlos a todos los delegados a la vez para que discutieran entre ellos y así poder alegar que los dejaba por imposibles. Pero luego Lambán y Puig difirieron en aquellos aspectos que marcan la diferencia y demuestran quién está con los pies en el suelo y quién levita más o menos góticamente. Y es que el titular de la Diputación General de Aragón instó a Pedro Sánchez a reconsiderar algunas medidas del Gobierno que podrían perjudicar seriamente a su región. Cosa que no hizo el jefe del Consell, a pesar de que puede que esas mismas medidas afecten más a la Comunidad Valenciana que a Aragón. Una de ellas es el cierre de la central térmica de Andorra, cuestión valenciana donde las haya, como luego les explicaré. Otra es la de la despoblación. Y la tercera es la abrupta condena a muerte del diesel. Un presidente que no urge a Sánchez a reconsiderar, como hizo Lambán pensando en la Opel de Higueruelas, la rapidez con que la ministra Ribera pretende fomentar la proliferación de vehículos menos contaminantes es que no es consciente de cómo puede afectar esta urgencia a la industria automovilística de su territorio. Y Puig no lo era. No lo fue, al menos, hasta que trascendió la noticia de que Ford va a reducir el número de fábricas que posee en Europa. Asistió indiferente al frustrado deseo de la multinacional de condicionar la aprobación del convenio laboral a la reducción del absentismo cuando podría haber puesto firmes a los sindicatos. No olvidemos que comen en su mano. Y se cuidó muy mucho de cuestionar la decisión ministerial de cargar los impuestos al diesel, como si no estuvieran en el aire una inversión de 700 millones de euros y 8.000 puestos de trabajo. Pero es que tampoco parece consciente del impacto que tendrá en un entorno tan deprimido como el de Cofrentes el cierre de la nuclear, ya que mientras su camarada Lambán reclama que se alargue la vida útil de la térmica de Andorra para que no se pierdan 4.000 empleos, Puig vota en contra de la concesión de cualquier moratoria a la CN. Y eso que, en puridad, contamina más los bosques valencianos la térmica de Andorra que la nuclear de Cofrentes.