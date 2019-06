El lado de España

Aunque durante estos años los independentistas catalanes han evidenciado decenas de veces su miopía, las declaraciones el conseller Buch sobre la intervención de la UME en el incendio de la Ribera del Ebro es uno de los mejores ejemplos de localismo cerril. Si algo hemos aprendido en el siglo XX y constatado en el XXI es que las epidemias y las catástrofes naturales son globales. Mucho antes de Internet o de la revolución de las comunicaciones, la peste fue global. Lo mismo sucede con el fuego o con la sequía, el cambio climático o el agujero de la capa de ozono. En la naturaleza no hay fronteras; de hecho son una creación humana fruto de la ancestral necesidad del hombre por diferenciarse de la tribu vecina. Así, los problemas de convivencia en algunos lugares, como África, tienen que ver con el empeño por trazar fronteras artificiales sobre un mapa en un despacho y no teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y vivenciales de las comunidades afectadas. Las de Cataluña, en un entorno global, son diferencias potenciadas intencionadamente. Es cierto que Cataluña tiene una lengua propia pero también una común mantenida durante siglos sin que eso fuese un motivo de separación sino de unión. Lo mismo sucede con los símbolos culturales, con la experiencia, con el sentido de comunidad o con el sentimiento de pertenencia pero el uso de todos ellos con ánimo de división ha sido voluntario, no fruto de una evolución natural. El fuego de estos días no se para a un lado y al otro del Estado español. Cuando arde Portugal, Galicia o Extremadura tiemblan. Cuando lo hace el Sur de Francia, Cataluña contiene la respiración. Situar ahí una frontera, como hizo Buch, alegando que el Ejército español interviene porque las llamas calcinan a un lado España y al otro Cataluña es tan corto de miras como indigno e infructuoso. No es tanto una ofensa al Ejército, que se deja la piel por proteger a personas, haciendas y parajes naturales, como una demostración de la falta de inteligencia emocional colectiva que están sufriendo los implicados en el 'procés'. Aprovechar cada circunstancia para marcar la diferencia, la presunta ofensa y la vileza de España fomenta las posiciones extremistas que estamos viendo en los últimos tiempos. Sin embargo, nadie acusa a los independentistas de crear ultraderechistas con su discurso como sí han hecho algunos en sentido inverso. Se acusaba a Rajoy o al ministro de Educación Wert de crear independentistas con sus posiciones sobre la unidad de España o sobre la enseñanza en Cataluña. Es cierto que se hizo con mucha torpeza y poca fortuna, pero ahora nadie señala lo pernicioso que es para las relaciones entre Cataluña y el resto de España ese tipo de declaraciones. El Ejército es capaz de metabolizarlo y cumplir con su obligación sin atender a provocaciones pero los demás españoles encuentran esa actitud una constante causa de desafecto.