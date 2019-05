L'accent que importa

Allò de la cortesia senyala bona criança. Amable llector de dilluns 27, hui toca donar l'enhorabona als qui finalment hagen guanyades les eleccions. Arrema-ten-se les febres, les disputes per mostrar sa cara més amable, en tots els aspìrants. És l'hora de passar a bones ¡hala, valents! Ací volem trobar-vos, bregant per i des de la diversitat que cada persona representa, per a que l'igualtat d'oportunitats arribe a tot lo món, be. Perque eixe quefer no és patrimoni de ningú, el repte consistirà en l'inteligència i constància d'aplicar-lo, recordant lo millor de cada programa i fent memòria completa, mai sectària.

Hui, com sempre, ocupem-nos de l'arraïl, sens esta no hi ha planta, retraurem allò del clau solt que feu perdre la ferradura del cavall, sense la qual entropeça l'haca i feu caure al cavaller, quedant als peus de l'enemic, qui li guanyà el regne. La mateixa importància té per a nosatros l'accent, que significa el ser o no d'un poble: el valencià, identificat en cultura, llengua i nom, que ara veu minvada sa personalitat, perque unes modes d'escriure el presenten i divulguen, per a vergonya pròpia, com a sufraganeu idiomàtic; això que demostra debilitat politica també tolera un infrafinançament, etc. Deixar fer acomodatici destorba els sentiments de poble, entre la joventut que observa la deriva i no calibra cóm. el meninfotisme tolera, a la dula, el separatisme.

La Valéncia de sempre, en nom que resum l'història, no pot vore alterada sa grafia, que força a parlar catalino, per l'accent que fa brir la e central, com è. Perdut el clau del nom, obrin mossa en l'identitat. En la primera legislatura municipal democràtica impongueren un símbol anexioniste, rebujant-lo el poble. Ara tenim la mateixa en el nom, mostra de lo que passa en les escoles. És el moment de recuperar-nos i els polítics no podem seguir de gaidó.