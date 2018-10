Ora et labora

Hay una potestad casi divina que tenemos olvidada: nombrar. Poner nombre a las cosas es un regalo de los dioses; no hay más que leer el Génesis y ver la prerrogativa que Dios concede a Adán. Como tarea especial, nos acerca un poco al Creador; no traemos al mundo a una criatura pero la resumimos en una palabra. Cuando elegimos un nombre para un hijo no lo hacemos con frivolidad. Significa mucho para él o ella y también para sus padres y amigos. El nombre nos individualiza, nos distingue, nos hace únicos.

Por eso siempre he envidiado a quienes tienen el encargo de poner nombre a los huracanes, a las operaciones policiales y, de un tiempo a esta parte, a los proyectos o instituciones del Consell. El Gobierno del Botànic no repara en esfuerzos cuando de cambiar nomenclatura se refiere. Serà per nomenklatures! La primera fue, como en el gobierno Sánchez con los ministerios, la manera de llamar a las consellerías: Políticas Inclusivas, Sanidad Universal, Reformas Democráticas. No vale con Asuntos Sociales, Sanidad o Justicia. Eso eran nombres descriptivos y ahora se trata de ser prescriptivos. Los nuevos no son nombres operativos ni sencillos pero son un programa de gobierno, una declaración de principios y, sobre todo, un eslogan constante.

Las últimas ocurrencias nominales que me entusiasman son la elegida para el sistema de alertas de corrupción, Satán, y la del nuevo Servef, Labora. Me rindo a los pies del nominalista 'botánico'. No se puede ser más chispeante, edulcorante y picante. No sé qué otros adjetivos utilizar para caracterizarlo pero veo que todos apuntan hacia el sentido del gusto. Nunca mejor dicho. Es un genio, seguramente incomprendido, pero más divertido que nadie. Lo de Satán me tiene completamente entusiasmada. Ya sé que es sin tilde porque se corresponde con las iniciales de «Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción» pero le da un punto heavy a la persecución de la corruptela. Yo hubiera prefiero un «Mefistófeles», que es más clásico, pero entiendo que a los millenials políticos del Govern les va más Bad Medicine de Bon Jovi que el Fausto de Goethe. Lo que no me queda claro es si Satán es el pecador que cae en la tentación de corromperse o el demonio que le torturará eternamente si lo hace.

Luego está el Servef llamado ahora Labora. No puede haber nombre mejor para una tarea -la de buscar trabajo- que requiere mucho de lo otro, del «ora» con el que San Benito acompañaba el «labora» de sus monjes. Hay que encomendarse a todo el santoral para encontrar hoy un puesto de trabajo y si hay que esperarlo del Servef, mejor hacerlo a Satán o a su primo segundo. Dicen que es para acercar ese servicio a los ciudadanos. A ver, que no es la Junta Central Fallera. El nombre no lo va a hacer más amigable. Quien lo necesita, reconoce el Servef y acude. Aunque ahora, quizás, musite además un padrenuestro antes de entrar.