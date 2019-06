Las fotos son traicioneras y captan instantes que a veces no revelan nada. Pero cómo es esa de Laura Borràs dando la mano al Rey: él mirándola a ella; ella, mirando a la cámara. Ya había anunciado la de JxCat que le iba a decir al jefe de Estado que «en este reino tan bonito que le está quedando existen presos políticos». Tras la audiencia, en la que se veía más nerviosa que un gremlin en clase de natación, dio detalles. Había comunicado a don Felipe que los catalanes no tienen rey. «Le he mirado a los ojos y le he dicho lo que tal vez nunca había escuchado de labios de mujer catalana». Madre mía, ser como Aznar. Concepto («A mí nadie me habla de una derechita cobarde mirándome a la cara porque no me aguantan la mirada»). Lástima que el Rey no haga como ella cuando quiso dar unos libros en un debate electoral a Cayetana Álvarez de Toledo. Podía haber elegido el 'Atlas de países que no existen', de Nick Middleton. Por ejemplo, Cataluña.