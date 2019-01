A Pablo Casado no le quedaba otra y ciertamente poco más podía hacer en la pasada Convención Nacional de los populares en Madrid más que sacar la bandera de España, desempolvar a Aznar, darse un baño de aplausos con Rajoy, tirar de selfie con el mundo del toro representado por Miguel Abellán y rematar la faena mano en pecho con el himno nacional de España. Tras la euforia desencadenada por la ruptura de la omnipresencia socialista en el gobierno del cortijo andaluz, Casado dice presentar un nuevo modelo de proyecto para el PP en el que la variable Vox ha entrado a jugar y debe tenerla en cuenta, consciente de que la formación de Santiago Abascal ha adelantado al PP por la derecha y le ha levantado las pegatinas. Restan algunos meses para las elecciones pero considero que en esta ocasión el votante lo tiene claro y serán los ahora llamados partidos 'extremistas' los que inclinen la balanza a uno u otro lado. Bajando al detalle y dentro del contexto valenciano se van dilucidando poco a poco las piezas del ajedrez. Toni Cantó, caído como un paracaidista en Valencia, se perfila como candidato de Cs para la Generalitat y Fernando Giner para la alcaldía de Valencia. Los socialistas siguen tranquilos, no exentos de preocupación pero sin grandes altibajos, que son los que suelen demacrar la imagen de la gestión y si no que se lo cuenten a Compromís con sus políticas educativas y de movilidad ciudadana. Y en el PP por fin dieron el nombre de María José Català como candidata a la alcaldía, con la responsabilidad de armar una estrategia y ganar un partido prácticamente en tiempo de descuento. Su único valor, Eusebio Monzó, más solo que Tom Hanks cuando perdió a Wilson, ha sido quien se ha bregado con la camiseta de la gaviota en el hemiciclo municipal. A sabiendas de que Podemos cotiza a la baja, queda desvelar la 'x' de Vox que ponga los puntos sobre las íes en el panorama valenciano. Alguien tal vez como Cristina Seguí, la que fuera en su día fundadora del partido aunque ahora no milite en sus filas, buena conocedora de la actualidad de Valencia, joven, motivadora y con un mensaje claro que no deja lugar a dudas. Con el tiempo ha conseguido dominar los medios de comunicación, las redes sociales y sin querer se ha convertido en musa y la mejor voz de Vox en la actualidad. Es determinante el papel que van a jugar en todo el territorio y han demostrado que se pueden ganar escaños en un tiempo récord con un mensaje claro y contundente. La pregunta es si los populares sabrán colocar el suyo después de su travesía por el desierto y si la suma de los partidos de la derecha supera a la de los de la izquierda. Al final será el detalle el que marque la diferencia en una campaña electoral que acabará muy probablemente con foto finish para el ganador.