La semana que hoy concluye no ha sido una más. Ha tenido días extraordinarios y no precisamente por el arranque de la campaña electoral, algo bastante ordinario (ocurre como mínimo una vez cada cuatro años). Lo excepcional no viene marcado por la ideología. Los hitos épicos corresponden a Mariano Barbacid y su equipo, que han logrado eliminar el cáncer de páncreas en ratones, y también a los científicos que han fotografiado por primer vez un agujero negro, que resulta aún más incomprensible que el lío del 'Brexit'. Katie Bouman, de 29 años, fue la investigadora que desarrolló el algoritmo que hizo posible captar el halo de polvo y gas. En la excelencia, que representan Barbacid y Bouman, militan las personas que trabajan sabiendo que las posibilidades de éxito son escasas y el beneficio no es económico. Ensalcemos a la gente correcta, a la meritoria, a la valiente y a la que puede mejorar el mundo.