La gestión de la plantilla de un equipo profesional y de alto nivel en el fútbol debe ser una tarea de una dificultad asombrosa. Hay tantos elementos en el guiso, la presión de la deuda, los años de contrato, los topes salariales, la presión de los representantes, el fair-play financiero, la ilusión de la cantera o las ofertas externas, la presión de las exclusivas y de los movimientos de los competidores, que cualquiera de nosotros, hasta el que se las da de mayor entendido en la identificación de la calidad de los jugadores, no sería capaz de durar en esa silla ni un par de semanas. Yo al menos lo confieso. Es muy fácil ser director deportivo a toro pasado reprochando que se dejó pasar a Isco cuando en aquel tiempo pocas veces escuché la defensa de su permanencia, y es aún más sencillo apuntarse al juego de los fichajes viendo unos cuantos vídeos en las redes sociales, y sin el terror que debe proporcionar la visión de las telarañas en la caja, como en los tebeos de Carpanta. Buen director deportivo fue Pasieguito, y no había vídeos. El forofo hiperactivo haría una plantilla de medio centenar de jugadores, y llevaría a la ruina a cualquier entidad, de ahí de la importancia de la sensatez y la profesionalidad de quien sabe que tras una temporada llegará la siguiente y lo importante es poder contarlo. Dicho lo cual, desde el reconocimiento de la dificultad, y sin idolatría por la figura de los jugadores, no saber qué es lo que sucede en la trasera de las negociaciones permite opiniones inocentes. Yo no sé si Kang In Lee tiene que jugar ya en el Valencia, administrar su crecimiento desde la primera plantilla o jugar cedido. No tengo ni idea de la presión que ejercen sus representantes, o de las estrategias comerciales ligadas a la expansión del club en otras zonas del mundo, vinculadas a su presencia. Hablo desde la experiencia de un modesto espectador de anfiteatro, de Parejo cuando no era la moda, de Castellanos cuando se le silbaba, de Fernando cuando se escuchaba el murmullo tontorrón de Mestalla, que identifica en ese jugador sensaciones, carácter diferente, arrojo y descaro en las decisiones que hacía años que no se vivían, y que cotizan alto en el fútbol moderno. No sé de su fortaleza física, ni si está para jugar 90 minutos, o si defiende bien. Solo sé que representa la diferencia, el pase inesperado, y en el terreno de juego es como el adjetivo feliz que disuelve la mediocridad de un mal texto literario y quiebra el empate eterno que surge de las tácticas. Tirando de tópico diríamos que es el jugador por el que vale la pena pagar una entrada, y que más vale que juegue como uno de los nuestros, ahora o después. El tocó-en-Hugo-Duro no puede dejar en el olvido aquella noche, aquellos dos pases que deben ser promesa a confirmar.