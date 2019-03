Entrañable el candor de esa mocedad estudiantil huelgueando risueña contra el cambio climático y la inacción de los pérfidos políticos. A ciertas edades ofreces una bandera al personal que busca su hueco en el mundo, unas frases para corear, un motivo para luchar un ratito a la semana, y ya has conseguido una tropa de futuros votantes que se sienten confortados al navegar a favor de la corriente en el barco de una causa más o menos justa o, en cualquier caso, nunca censurable.

Admirable la capacidad de la izquierda para lavar jóvenes seseras que les acompañarán durante lustros. La derecha en estos menesteres suele mostrarse pánfila, en cambio sus adversarios cultivan los frutos del futuro manipulando de una manera casi invencible. El personal joven funciona a la contra porque el exceso de energía provoca las embestidas cuando te agitan el trapo ante la hormonada napia. Claro que, esa mocedad que se manifestaba, a la mejor, cuando regresa al hogar, le exige a los padres la moto, que es lo suyo, y naturalmente protestarían si se rompe el aire acondicionado. Nacieron, en efecto, con la dulce brisa eléctrica y se quejan del cambio climático que daña la naturaleza (en principio) pero desde bebés disfrutaron del aire acondicionado en el coche, no como nosotros, que nos torrefactábamos cuando el secarral del verano. Estamos, pues, ante la primera generación de jóvenes climatizados que luchan contra el presunto cambio climático. Quiere uno suponer que, con el transcurrir de los años, algunos de ellos escapen del corsé que ya les imponen y puedan así pensar en libertad. Lo malo de esta juventud climatizada es que no conocen la rabia del punk del 77 ni la ira del furioso rap que brotó desde Compton. Lo bueno es que sólo la liarían parda si les arrebatasen el telefonillo móvil, y esto no va a suceder.