In dubio pro reo'. Es una de las máximas más justas y necesarias del ordenamiento jurídico, de uno de los más perfeccionados y garantistas sistemas judiciales del mundo. De eso trata esto. 'En caso de dudas, siempre a favor del acusado', es lo que viene a decir la máxima. Más vale un culpable en la calle, que un inocente entre rejas, es la traducción campechana del aforismo latino. La Justicia española será lenta, que sin duda lo es. Será ciega a veces, a la hora de alejarse de la realidad o de no tener los pies en la tierra cuando dicta sentencias. Pero es que su trabajo es precisamente ese, aplicar la ley y lo que dice la norma, sin salirse de sus márgenes. Pero si algo es la Justicia española es justa. Y con la sentencia de la Manada se ha terminado de demostrar. Con la resolución del Supremo y todo lo que la ha rodeado. Porque si los cinco elementos de esta panda de trogloditas fueron arrestados apenas unos minutos después de que el altro tribunal elevara de abuso a violación la condena, fue porque todo este tiempo no habían pasado ni un sólo instante sin estar vigilados. Porque jueces y policía hicieron su trabajo. Si la ola de indignación que recorrió España tras la sentencia inicial fue, en mi opinión, justa, también es de recibo reconocer ahora el mérito de los magistrados del Supremo al dictar la sentencia final. Un fallo en el que estoy seguro que no ha tenido ningún tipo de influencia la presión social. Como no les tembló la mano a los jueces al dejar a los cinco energúmenos en libertad provisional. Porque la sentencia entonces no era firme. Porque la ley así lo dice. In dubio pro reo. Sólo espero que la misma ola de infamias, insultos, acosos, críticas y despropósitos que recorrió entonces el país cargando contra el tribunal de Navarra y los posteriores estamentos jurídicos, se reproduzca ahora para gritar bien clara una cosa: hay Justicia en España.