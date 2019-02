Julen, Gabriel y Ahmed Críos sufriendo hipotermia hasta perder la vida a seis horas de avión desde Valencia. De ellos no sabremos el nombre MARÍA JOSÉ POU Sábado, 2 febrero 2019, 10:17

Durante días, España entera ha estado pendiente de Julen. Ha estado siguiendo su rescate minuto a minuto, especulando sobre su situación, temiendo por su vida, por su falta de alimento o de líquido y por el frío que podía estar pasando. Cuando supimos la terrible verdad, todo eso pasó a un segundo plano y casi nos alivió pensar que la muerte había llegado pronto, casi instantáneamente, sin una agonía lenta y prolongada durante días. Julen era nuestro niño. Como lo fue el 'pescaíto', el niño Gabriel Cruz, muerto presuntamente a manos de quien decía quererle. Pasamos horas temiendo por su vida, por su miedo en el bosque, por su integridad en casa de un desalmado. Julen y Gabriel nos conmovieron y nos dolieron como si fueran de casa.

A Julen y Gabriel los recordaremos por sus nombres, por los detalles de su vida, por el dolor en sus padres, como a Mari Luz Cortés o a tantos otros que han protagonizado, desgraciadamente, una portada de prensa en la que su foto lo llenaba todo cuando solo debía haber salido en el álbum del colegio tras su graduación.

En las semanas que llevamos de invierno, los campos de refugiados de Siria están repletos de niños. Como las iglesias católicas de Filipinas o las calles de Brasil en aldeas inhóspitas que se ahogan en fango. Esos no serán portada. A veces, ni siquiera sabremos de su existencia fugaz. A los 29 niños que han muerto de frío en el campo de Al Hol, al Norte de Siria, en los últimos dos meses, según denuncia la OMS, no les hacemos seguimiento ni nos preocupamos por si habrán sufrido en las horas anteriores a su muerte. Los niños mueren de frío al otro lado del Mediterráneo y eso que el Mediterráneo es casi un lago interior en un continente minúsculo. Críos sufriendo hipotermia hasta perder la vida a seis horas de avión desde Valencia. De ellos no sabremos el nombre, a no ser que protagonicen una foto tremenda en la portada, como Aylan. Sobre ellos no conversaremos en el café lamentando la desgracia. Probablemente ni la conoceremos, porque ésta es la última, no la única ni la definitiva.

Esos niños no parecen nuestros. Es más, son a los que apuntamos con el dedo cuando vienen a nuestro país intentando salvarse, por ejemplo, de un frío capaz de matar. Son a los que culpamos de que nuestros impuestos se destinen a pagarles un médico y una plaza escolar. Nadie cuestiona el gasto de la operación de rescate de Julen y, sin duda, sería indecente hacerlo. La pregunta es por qué nos parece aceptable cuando los niños vienen de Siria, con el mismo miedo, con los mismos terrores o con la misma necesidad de afecto y preocupación de una sociedad que se dice global. Quizás uno de esos 29 se llamara Ahmed. No lo sabremos nunca. Pero duele tanto como Julen, Gabriel o Aylan. Y lo que más duele es pensar que estemos construyendo o tolerando un discurso público que los sacrifica y los rebaja a enemigos solo por lograr o mantener el poder.