JUGUETES ROTOS

Algunos adultos sufren una suerte de regresión que les traslada hacia el lado tonto de la vida cuando se emborrachan gracias a los flashes de las cámaras, los focos de los platós y los micrófonos erectos que recogen sus impresiones. Los efluvios de la fama momentánea, efímera, les estragan el entendimiento y algunos de ellos se convierten en adictos. Cuando por fin cesan los fogonazos, cuando los relámpagos enmudecen, cuando los medios se olvidan de ellos porque la fama primero te mastica y luego te escupe contra una cuneta, caen en los brazos de la tristeza o de la depresión.

La niña Greta sin duda representa un símbolo perfecto. No entramos aquí en si su mensaje es cierto, lo único que debería de preocuparnos es su salud cuando salga del carrusel en el cual la han embarcado. Demasiada presión contra ella, demasiada exposición contra su persona, demasiado paseos con ella de protagonista siempre rodeada por adustos adultos que la escuchan circunspectos o que la aplauden pelotilleros porque ahora conviene surfear la cresta de la ola de lo políticamente correcto junto a ella. Me disgusta observar a esos críos cantores, imitadores o malabaristas en las televisiones porque les roban la infancia, porque sus fracasados y lloricas padres depositan en ellos su frustraciones artísticas y, sobre todo, porque un elevado porcentaje jamás supera el artificio glamuroso de la celebridad pasajera y se convierte en juguete roto. ¿Qué sucederá si, dentro de unos años, Greta desaparece del mapa cuando cambien las tornas? ¿Irán a visitarla los actuales cobistas encaramados sobre el carro del oportunismo? No creo. Greta entró en dramático trance cuando agarró el micrófono y el público aulló de gozo. Qué miedo. Alguien debería preocuparse por su futuro y no parece que su padres estén por la labor. Ellos sabrán.