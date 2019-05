Juguetes rotos El dinero parece 'limpio', no se roba a nadie, y uno se aferra a la ilusión de que lo que se hace no tiene mayor importancia VICENTE GARRIDO Viernes, 31 mayo 2019, 07:59

Me viene a la memoria la excelente y 'maldita' película de Manuel Summers, 'Juguetes rotos' (1966), en blanco y negro, que vi en el cine 'Xerea' cuando era joven, una sala para ver un cine diferente y más arriesgado. Summers contaba el relato, preñado de nostalgia, del fracaso y olvido de antiguas figuras del boxeo, la tauromaquia o el fútbol que ahora solo podían recordar su pasado frente a la indigencia y al olvido; un ayer en el que eran famosos, admirados y disponían de dinero en una España en la que todavía se pasaban muchas privaciones. En pleno escándalo del fraude de las apuestas deportivas -y sin entrar en que las personas arrestadas hace unos días sean culpables o inocentes- observo que los 'juguetes rotos' actuales han cambiado, confirmando una vez más que cada tiempo conlleva sus propias ambiciones y descarríos.

Hace unos años la Juventus bajó a segunda división y fue desposeída de varios títulos por el amaño de partidos, y ya hace tiempo que en otros deportes como el tenis la estafa del amaño de resultados ha metido su cizaña. Por no hablar del boxeo, cuyo descrédito actual en buena medida se debió a la larga historia de fraude que acumulaba, tantas veces objeto de tramas literarias o cinematográficas. Y, por supuesto, en el propio fútbol español siempre hemos tenido en el imaginario a los famosos 'maletines' rebosantes de dinero, ofrecidos con nocturnidad para lograr una victoria que impidiera un descenso o facilitara el triunfo de terceros. Ya se sabe, donde hay muchos intereses en juego siempre hay alguien dispuesto a buscar un atajo para conseguir sus fines.

Los 'juguetes rotos' actuales no proceden solo de la falta de previsión o de prudencia de antiguas estrellas que no supieron procurarse un colchón seguro para la vejez, sino de este mundo de apuestas y compra-venta de la dignidad profesional: el dinero parece 'limpio', no se roba a nadie, y uno se aferra a la ilusión de que lo que se hace no tiene mayor importancia. Es un modo fácil de aumentar unos ingresos que no dan para todo lo que tendrían que dar, también para asegurar un final de carrera deportiva que se quedó corta en sus expectativas de éxito; o simplemente la vía para satisfacer la ambición al tiempo que se evita la ansiedad de tener que reinventarse para la vida incierta que acecha después de colgar las botas.

Es duro siempre este contraste; desde luego lo es en su grado extremo para las personas implicadas y sus familias, pero también para nosotros aparece con crudeza la imagen de la persona esposada cuando antes era admirada o importante en su deporte en mayor o menor medida, o simplemente cuando ejercía con dignidad su profesión. Los grupos mafiosos de las apuestas crean ahora los juguetes rotos buscando en los márgenes de un triunfo que supo a poco, o que apenas fue; se nutren del sueño resquebrajado.