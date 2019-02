Jugar a ser polítics

Un dia, en el colege nos dividiren en grups (tants com grups municipals hi havia llavors en l'Ajuntament de Valéncia: PSOE, UV, AP, CDS i EU) i nos demanaren que redactàrem el nostre propi 'programa electoral'. I allà que nos posàrem mans a l'obra, omplint un llarc llistat d'agravis en el que nos presentàrem a unes 'eleccions' entre vàries aules. No recorde exactament cóm estava compost el cens electoral, pero sí que la llista que encapçalava un servidor guanyà aquelles eleccions. L'experiència es rematava en una visita a l'hemicicle municipal, a on tots nos assentaríem com a regidors, representant cada u el paper que nos havia tocat en les eleccions aixina celebrades.

El despago vindria un poc més tart, veent-me ya investit de 'alcalde', quan el 'profe' me digué que millor que fora 'alcaldesa' la companyereta que anava de segona de la llista; i que yo, que «era un tio sério», agarrara el càrrec de secretari. La raó era que en aquella época Clementina Ródenas presidia el consistori, i clar, si posàvem a un 'alcalde', el joc d'imitació de la realitat quedava una miqueta coixo...

Acceptí en resignació aquell honorable càrrec, que comportava el premi d'assentar-se igualment en la tribuna de l'hemicicle, al costat de l'alcaldesa i de l'interventor, pero que es llimitava, a lo manco en la mecànica del ple, a llegir l'orde del dia i poca cosa més. A canvi, me permeté observar el joc des d'un punt privilegiat. Després d'una primera tanda d'intervencions en la que tots els 'grups municipals' pareixien oposició, i una volta feta l'oportuna advertència per un funcionari que dirigia l'experiment, seguí una segona tanda de participacions a on l'oposició continuà exigint i criticant, pero el govern raonà per fi que sí, que molt be tot, pero que una cosa era dir i una atra fer.

La veritat és que tant la meua companyera de llista, 'portaveu del grup socialiste', com el companyer que actuà de 'portaveu d'Unió Valenciana', principal partit de l'oposició, ho feren molt be. Fins al punt que se me passà pel cap un pensament que, per als temps qure corren ara, resulta més que revolucionari. «Els dos tenen la seua part de raó», pensí, sense ser conscient de que eixa realitat constatable m'estava convertint en un repulsiu 'equidistant' que s'obstina en no triar el blanc o el negre, el roig o el blau, com és la nostra suposta obligació.

Aixina, en dotze anys, jugàrem a ser polítics, pensant simplement en debatre per a conseguir una ciutat més habitable, i no en qué fer per a desacreditar al contrari o per a justificar, en els propis, els defectes que critiquem en els demés. En tot, u té la sensació que, en aquella época, els polítics, des de la clara diferència ideològica, tenien uns atres valors. ¿S'imaginen vostés als polítics que tenim ara pactant una Constitució com la del 78 o un Estatut com el del 82? O millor encara: ¿se'ls imaginen pactant?