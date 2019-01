Papá, la profesora me ha dicho que tenemos que hacer un trabajo sobre juegos que practicarais en la calle los papás o los abuelos, para explicarlos en clase». Cuando mi hijo me expuso la actividad escolar, me pareció entrañable, una preciosa iniciativa nostálgica a la par que educativa. Tras rumiarlo algo más, me empezó a parecer casi dramático. Un trabajo en Primaria sobre actividades callejeras, al mismo nivel que una redacción sobre la invención del pararrayos, una exposición oral acerca de las calzadas romanas o un power point sobre los Reyes Godos. Cosas ancianas y viejunas, casi en desuso, y en las que uno piensa quedando envuelto casi en polvo y naftalina. Jugar en la calle empieza a estar en extinción. Algo de culpa tendremos los padres con la sobreprotección a nuestros hijos, pero quién no va a hacerlo con tanto pozo del demonio y tanto desalmado suelto ocupando minutos de 'prime time'. Pero esos pozos y esos diablos siempre han existido. Y yo no podré olvidar el placer del ruido de una persiana metálica estallando al chocar contra ella una pelota debajo de casa, mientras imaginaba ser el mítico Lev Yashin y el del pepinazo un mítico Rummenigge. O el subidón de tener todo un pueblo como patio de juegos, con campos de girasoles y corrales derrumbados en los que esconderse en el 'Romeo y Julieta'. Y encima de noche. Al menos mis hijos saben lo que es jugar a medianoche en la plaza al 'bote botero'. O pintar un castillo a sus pies, en la cuneta de una carretera con más tráfico de personas que de coches. O cruzar una chopera entre iguales para levantar una cabaña. Quizás debemos hacer menos caso a los miedos y más a los anhelos. Dejar que nuestros hijos vuelvan a casa con las rodillas marcadas. Mejor que los ojos ardiendo a golpe de tablet. Mañana, sus corazones y sus almas nos lo agradecerán.