ESTO ES COSA DE JUGADORES

Por suerte o por desgracia, el fútbol no para. Cada uno de nosotros dedicaremos más o menos tiempo a la reflexión acerca de lo acontecido, pero la pelota sigue rodando, y a la actualidad nos debemos ceñir. Recordaremos durante mucho tiempo el episodio Lim con la doble M, pero la historia del Valencia no se detiene, y 35 jornadas de Liga, la Champions League y la defensa del título de campeón de Copa, y la Supercopa de España, es mucho por disputar como para renunciar y rendirse.

Será quizá por mi condición de futbolista, pero una derrota no te podía hacer parar, o un mal partido, o una discusión con tu mujer, o una decisión inesperada que te afectaba de forma personal. No os podéis hacer una idea de lo que sentí, cómo sentimos la dimisión de Luis Aragonés, pero se fue, y el siguiente partido lo jugamos para ganar. Los jugadores, y con ellos, el equipo, debía seguir respondiendo. Cada uno mantendrá su afección dependiendo de la relación que tuviese con Marcelino, seguro que a algunos no les desanimará tanto su destitución, pero todos deberán dejar a un lado su alterado estado de ánimo para rendir.

Y qué mejor escenario que el Nou Camp, sí el Nou Camp. Ningún problema de motivación debería hacerse patente en nuestros jugadores, sabedores además que poco o nada iba a cambiar en un par de días, que de su rendimiento personal y colectivo iba a depender la derrota o el éxito, siempre justificados. El equipo debía hacer lo mismo, exactamente lo mismo que con Marcelino. El nuevo técnico no podía cambiar más cosas, y el Barcelona además te obliga casi siempre a un trabajo defensivo intensísimo, y tras robo salida al contragolpe a toda velocidad. ¡Como siempre, che!

Ah, y por supuesto una sugerencia, imagino que nadie otorgará al nuevo entrenador, méritos o deméritos, por la victoria o por la derrota. Con Marcelino, cualquier cosa podría haber sucedido también. Y este era un enfrentamiento de futbolistas. Las cartas, salvo sorpresa, perecen estar siempre marcadas contra este rival.

En cuanto a la alineación, lógica, creo que casi todos nosotros nos hubiésemos decidido por la misma. Es más, quizá Marcelino hubiese decidido otra, con Kondogbia junto a Parejo y Coquelin en la derecha. Pero el partido discurrió como se esperaba, y no me refiero al resultado final, sino al dominio barcelonista y el intento de contras del Valencia tras robo atrás.

Del partido poco más, ellos acertaron y nosotros, finalmente cosechamos un resultado demasiado abultado para como discurrió. No puedo interpretar que los dos primeros goles encajados por el Valencia fuesen por falta de actitud. Y además, tras el gol de Gameiro, y seguramente ya antes, el equipo se comportó como siempre hizo en Barcelona, compitiendo, peleando e intentando aprovechar sus virtudes. Pero el tercero del Barcelona nos mató. En este comienzo de Liga nuestro equipo no está jugando bien, así que opino que hubiésemos perdido también con Marcelino, aunque eso nunca se sabrá. Chelsea a la vista, sigo diciendo lo mismo, por el momento esto es cosa de jugadores, y sin excusas.