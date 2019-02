Jueves de pasión

¿Dónde está usted ahora mismo? Yo en Sevilla, micrófono en mano, para narrar una de esas noches mágicas en la radio. Pero seguro que no siento nada diferente a usted que lee ahora estas emocionadas letras. Los periodistas -porque es nuestra obligación- no podemos dejarnos llevar por los colores de un equipo concreto porque nos resta espíritu crítico y por tanto credibilidad. Como yo digo siempre, nuestro único equipo es el de la verdad. Y en él jugamos cada día. Pero luego está el corazón. Que nos guía y nos mueve en cada paso de nuestra vida. Y ese es el que hoy me lleva en volandas. Veinte años narrando al Valencia en cada rincón del fútbol pero el sentimiento no ha cambiado. Siento hoy, como usted, como tú, lo mismo que aquellas tardes de París o Milán previas a las dos finales de Champions. El mismo cosquilleo que la noche de Málaga o la de Sevilla que nos regalaba dos Ligas. Y, como no, aquel mágico 2008 que ahora todos recordamos por ser la última final que el Valencia jugó.

Lo de hoy en el Villamarín no es una final. No es la Champions. Pero es el Valencia otra vez al borde de la gloria tras muchos años al borde del abismo. Es una semifinal de Copa del Rey pero es mucho más. Es el Valencia grande que poco a poco regresa y vuelve a ilusionar a su gente. Todo el mundo sabe que, en años anteriores, el Valencia pisaba las semis coperas con el Barça como rival y las esperanzas bajo mínimos. Porque la gente no es tonta. Allí acababa el sueño. Pero esta vez, por fin, el sorteo separó los caminos de Messi y cualquier Valencia de la última década. Es el momento. Y por eso estoy emocionado. Como cualquier valencianista. Porque, al igual que ustedes, yo he vivido muy de cerca los dos años de los últimos cuatro luchando en el precipicio del descenso. Cosas que no merecía el Valencia, ese club grande, histórico y ahora centenario. Y, al igual que ustedes, yo he vivido con preocupación e incluso desesperación un inicio de curso terrible que a punto estuvo de hacer saltar todo por los aires. Y cuando ves el borde del precipicio, crees que vas a caer pero te salvas en el último suspiro, es como volver a nacer. Volver a creer. Y, a partir de ahí, volver a crecer. En ese punto estamos. Hoy, cada uno animará desde casa o en Sevilla como yo narraré para los oyentes; con la pasión, la ilusión y la esperanza de volver a una final once años después. Ahora que el Valencia resurge la gente grita, canta, salta... celebra una clasificación imposible ante el Getafe o agota las entradas para viajar a Heliópolis. Es el poder de la ilusión. La suya. La mía. La que Ángel Torres, Bordalás, Machín y compañía no pueden entender y critican desde la ignorancia. Es la de la grandeza que llama de nuevo a la puerta. Si no eres grande no lo puedes entender.