Yo también juego la final con el Valencia Una pica en Flandes Soy jugador de fútbol, sí, pero no de los que lo hacen sobre el césped sino de los que se juegan la vida apostando el alma ESTEBAN GONZÁLEZ PONS Lunes, 4 marzo 2019, 07:35

El balón corre sobre el césped como la bola de una ruleta por sus casillas. Hay algo de ludopatía en la afición al fútbol; ser seguidor de un equipo consiste muchas noches en arriesgar el sueño y el buen humor del día siguiente al capricho del azar y los guardametas. A veces es peor y algunas derrotas dejan una cicatriz en la memoria que jamás se borra, similar a la de un desengaño amoroso. Yo por ejemplo luzco una tan ancha que parece de arpón a la que llamo París y otra tan gruesa que se diría causada por un puñal a la que llamo Milán, ambas corresponden a dos finales de Liga de Campeones. También sucede lo contrario y los nombres de las victorias me los tatúo en los antebrazos y en el pecho. Si me desabrochara ahora la camisa leeríais entre mis pezones «Amor de Sevilla» y dos fechas, la de una Copa del Rey y la de una Liga. Soy jugador de fútbol, sí, pero no de los que juegan sobre el césped tras el balón sino de los que se juegan la vida apostando el alma. Sólo por sexo me entrego de forma más gratuita. Soy del Valencia porque el mundo me hizo así.

Mi abuelo, el pediatra don Miguel González Gramage, es el paciente cero del valencianismo en mi familia. Cuando nací y mi padre lo envió al registro a inscribir a su primer nieto, el yayo me hizo socio del Valencia y volvió a La Cigüeña diciendo: «Lo he hecho del Valencia, a España ya lo apuntareis vosotros». De modo que antes fui che que español. Después, el 30 de junio de 1979, se presentó en Náquera, me recogió y nos fuimos juntos a Madrid a mi primera final. Yo tenía, ¡Dios mío!, catorce años. Mi abuelo era hombre de pocas palabras, sobre todo imperativos, sombrero, chaleco y puro. El vivo retrato de un Winston Churchill puericultor, de un osito gominola de traje gris. En el coche sólo música clásica y en cuanto pasaba Contreras dejaba de hablar castellano. Para mí fue extraño compartir con semejante patriarca del antiguo testamento valenciano una estrecha habitación de hotel.

Y más extraño todavía resultó verlo botar sobre los asientos del Vicente Calderón cuando Kempes metió sus goles. Aquella final del 79 la recuerdo más por mi abuelo, por su inesperada expresividad y sus saltitos, que por Kempes. Uno era jugador de grada y el otro de césped. Mi yayo había decretado que si perdíamos nos volvíamos de Madrid sin dormir y sin cenar, ¿cabe mayor entrega al equipo? Los tahúres del fútbol estamos así de locos. Y esta pasión se hereda más fácilmente que una verruga en la nariz.

Tras una década de sequía el Valencia va a jugar otra final. Como es contra el Barcelona contaremos con el apoyo de todos los medios nacionales que básicamente son madridistas. Y ahí estaremos los que no jugamos con un balón sino con nuestra salud vacilando entre el éxtasis y la muerte. Yo soy jugador del Valencia, pero no de los que chutan con el pie sino con el corazón.