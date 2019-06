El juego de cada día

Raro es el día en el que llego a casa al acabar la jornada (si el sol aún no ha caído) y no aparece mi hijo pequeño, raudo al escuchar las llaves en la cerradura, para esconderse en el rincón que queda tras la puerta. O para ocultarse cual ratilla en uno de los cajones situados bajo la cama litera, entre disfraces y tesoros infantiles (sigo sin dar crédito a los recovecos tan diminutos en los que cabe, por ahora, y que dure...). Y no pocos días se presenta directamente con el juego de 'Operación' en los brazos (lo que antes eran huesos y corazones que extraer, son ahora móviles, wc o campanas; no me pregunten por qué, cosas de la evolución...). O cualquier otro juego. Qué más da. Corre a la terraza y me espera. Para él es el momento más importante del día. Y cada vez creo que también más para mí. Instantes que te atan a la realidad de la vida, a lo que verdaderamente importa. Momentos que te hacen relativizar los de pelea diaria. Que te hacen nacer una sonrisa en la cara y en el alma al recordar su sentido 'tomaaaa' cuando acierta una pregunta. Su risa traviesa cuando intentas ponerle un calcetín y él juega a esquivarlo. O la cara de satisfacción de tus padres al ponerles 'su niño' un simple programa informático cuya instalación a ellos les parece pura ingeniería. Jugar cada día da vida. Vivir como si fuera un juego (responsable, claro), pura supervivencia. Y me acuerdo de tí, compañera. Una vez más. De aquella tarde que me contabas junto a la mesa de trabajo cómo despertaste un día envuelta en cables y entre máquinas en la UCI. Horas después de pelear a corazón abierto. Y cómo aprendiste a relativizar mucho desde aquel instante. Dejándote la piel igual en cada historia, sí, pero sabiendo que al final llega el 'game over' de cada jornada. Que la vida no es (sólo) eso. Y hay que jugar cada día como si fuera el último.