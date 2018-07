Menos mal que están los jueces

A pesar de soportar una mala imagen por por su exasperante lentitud, la Justicia en España se ha convertido en el mejor antídoto contra la corrupción, una epidemia que puso en jaque a todo el sistema. Los jueces han hecho su trabajo y con la ayuda de las Fuerzas de Seguridad han puesto coto a un proceso depredador que se había extendido por todos los territorios, aunque en unos los escándalos han sido más mediáticos que en otros. La degradación de la política no provocó una airada reacción popular, tal vez -como sostenemos algunos- porque no son sólo los representantes del pueblo los que han cometido trampas en beneficio propio o de su partido sino que es la sociedad la que ha acabado considerando normales determinados comportamientos y ciertas actitudes que están muy lejos de serlo. La lentitud que se achaca a la Justicia es completamente cierta, incuestionable, lo cual motiva que algunos de sus pronunciamientos lleguen demasiado tarde. Pero no es tanto culpa de los profesionales como de un sistema judicial profundamente garantista hacia el administrado y carente de los medios personales y técnicos necesarios para que hagan su trabajo en tiempo y forma. Como en cualquier actividad humana, hay jueces buenos y menos buenos, los que hay que cumplen su labor escrupulosamente y los hay que acumulan retrasos inenarrables, pero en general el cuerpo judicial cumple dignamente en un Estado que sufre una creciente y preocupante judicialización no sólo de la política sino de todas las actividades.

Los jueces no han sido sólo el dique contra las corruptelas sino también contra las arbitrariedades que desde los despachos del poder cometen los políticos que intentan amoldar la realidad a sus prejuicios ideológicos a golpe de decreto. Si no hubiera sido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y por sus sentencia sobre el modelo lingüístico de Marzà y sobre el decreto de uso del valenciano y el castellano en la Administración, hoy Valencia se parecería más a la Cataluña ultranacionalista que es el espejo en el que se mira el conseller de Educación. Pero afortunadamente aún hay jueces que velan por el cumplimiento de las leyes, por el respeto al espíritu de la Constitución y del Estatuto de autonomía, por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, no sólo los que hablan valenciano sino también los que no lo hacen. Menos mal que dentro del Estado de derecho aún queda un reducto, la aldea gala rodeada de romanos, que resiste contra la ofensiva de políticos que quieren acoplar -aunque sea a martillazos- la sociedad en la que viven a sus peculiares y sectarios dogmas con el fin de construir una realidad nacional sobre la que levantar, algún día, una república independiente. Otra.