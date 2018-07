Judíos, gitanos, Tezanos

José Félix Tezanos, el señor que el Gobierno ha puesto en el CIS para hacer 'fracking' en busca de optimismo, ha dejado la dirección del PSOE. Antes dejó una frase: «No sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS. ¿Si un comunista es presidente del CIS también es malo? ¿Y si es un podemita también será malo, como dicen? ¿Y un judío también sería malo? ¿O un gitano? ¡De qué estamos hablando!». Hombre, si el comunista, el podemita, el judío o el gitano están en la dirección del partido que está mandando sería el mismo caso. Pero no es independencia lo que pretendemos en alguien nombrado por el Gobierno, si acaso que los cargos públicos no nos avergüencen. Ayer Alsina preguntó a Vidal Aragonés, de la CUP, si Torra se había bajado los pantalones ante Sánchez (idea que había apuntado Marhuenda) y el otro dijo que no contestaba preguntas cuya formulación ofendiera al colectivo LGTB. A Tezanos se le olvidó un gay en su enumeración.