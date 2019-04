Una vez fui a una representación de 'Hamlet' en Nueva York. El príncipe de Dinamarca era Jude Law. Al acabar, me quedé a ver salir a los actores. Pero por Geraldine James, que hacía de madre. Para mí era una estrella desde 'La joya de la corona'. Cuando salió la actriz no hubo revuelo, hasta se podía hablar con ella. Cuando la policía alineó las vallas es que iba a salir el actor británico. Y hubo un poco de griterío. Bah. Geraldine me gustaba más. Ahora que he visto las imágenes de 'El joven Papa' con Jude Law de speedo blanco y dando sopas con honda a David Gandy, ya no sé qué pensar. ¿Por qué me interesa ahora un señor de 46 años en bañador? Federico dijo una vez a Pablo Iglesias que le recordaba a él cuando era gilipollas. No sé si existe un 'viejoverdismo' en la política y de pronto te parece imposible votar al partido de otras veces. O de pronto toleras la cerveza. O ya no te gusta el dulce. Y sin que aparezca Jude en bañador.