Júbilo en Elca Viernes, 1 marzo 2019, 09:27

Viendo una mañana de sábado en el Paseo de Oliva, antigua playa de vías de tren, de qué manera se desempeñaban los grupos para las paellas de las comisiones falleras, con su perfecta armonía, reparto de funciones, y objetivo común, uno pensaba que si nuestra sociedad fuera capaz de trasladar esa fórmula a otras facetas de la vida, y la cultura, y de la política, tendríamos difícil contrincante. Pero la vida te sorprende. La noticia se ha contado aquí y muy bien por Noelia Camacho. De repente, de manera insospechada, casi como un susurro, esa otra Oliva, la Oliva escondida entre montañas, la del Riuet dels Frares, la del Barranc de les Covatelles, aparece iluminada con la noticia de la constitución de la Fundación Francisco Brines, y la apertura de la Casa Brines, que es la noticia cultural del año, y la demostración poderosa de que existe una manera feliz y generosa de riqueza en el patrimonio, mucho más importante que el resultado de unas elecciones, que muchas veces se saldan con un mero barajar de nuevo las cartas para acabar de nuevo en lo mismo. Yo tuve una vez el privilegio de visitar Elca, la casa de Francisco Brines, junto a otros amigos, y de disfrutar de una conversación pausada, recitada, porque Brines recita las palabras como si aparecieran las silabas de las palabras en una pantalla. Quien no haya visitado nunca esa parte de Oliva no conoce la belleza inaudita de ese paisaje, cierto detenimiento del tiempo que hay que preservar de aquellos que no entiendan la visita, y el viaje, como un regalo agradecido. En el rostro y en las fotografías, y en la manera de hablar se puede distinguir entre la persona que escribe, con mejor o peor fortuna, y el que se siente, se sabe y se quiere escritor. Ya sabíamos del lujo de Brines como escritor, y ahora refrenda esa actitud con una decisión de enorme trascendencia. Escritor de tímido orgullo por lo que él mismo sabe del valor de su escritura, pero también inocencia humilde, que rebaja de engolamiento la escritura que se separa demasiado de la vida. Viendo las fotografías del acto de constitución de la Fundación, uno se siente orgulloso de Francisco Brines, de su familia, de las instituciones, de su Alcalde, porque noticias como ésta hacen grande el pasado, y estoy convencido que cambian el futuro que ahora también comprende visitas escolares y niños aprendiendo sus poemas. Hoy no hay lamento en Elca, hay júbilo y futuro, cipreses que saben ya aseguradas sus raíces. En aquel 'Lamento en Elca' decía el poeta: «Y miro el mundo, desde esta soledad, le ofrezco fuego, amor, y nada me refleja». Dan ganas de caer en la tentación de desmentir al poeta pues ya no hay soledad, y de su ofrecimiento de fuego y amor, ahora toda Oliva se refleja. Y uno se siente ahora más rico, propietario de un amor más extenso por Oliva.