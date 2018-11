Para encontrarme. Para esconderme. Por deseo. Porque soy sensible a la belleza. Para pensar y dudar más y mejor. Para hallar alimento. Para distraerme. Para descubrir realidades ajenas. Por vicio. Para dar ejemplo a los más pequeños. Para combatir la ignorancia. Por necesidad. Para aprender. Para olvidarme de las preocupaciones. Porque no es una obligación. Para conocer la verdad y la mentira. Porque la ficción nos hace libres. Para estar bien acompañada. Por curiosidad. Para mejorar mi estado de ánimo. Para cobijarme entre palabras. Por felicidad. Para explorar otras vidas. Porque tengo preguntas. Por el olor a tinta y a papel. Para viajar al pasado. Por la aventura. Para no contradecir a Jorge Luis Borges («Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca») y la mía siempre está incompleta. Para huir (de los demás y de mí misma). Y por razones que se me escapan. Me sobran motivos para acudir a las librerías, que celebran su día el próximo 16 de noviembre.