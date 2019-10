No creo que le estropee a nadie la película pero, por si las moscas, si no has visto 'Joker' quizás prefieras dejar esta columna para otro momento. Sólo quiero hablar de una escena. Una muy concreta. Sucede en el último tramo: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) acude al programa de Murray Franklin (Robert de Niro), un 'late night' a lo Buenafuente. Después de una entrada triunfal, el presentador le recrimina su actitud, digamos, vital a Arthur Fleck. Y le dice que no todo el mundo es malo. Que él, por ejemplo, no tiene maldad ninguna ni le desea el mal a nadie. Fleck, el Joker, le mira a los ojos y le dice algo así: «Tú me has traído aquí para que se rían». Esa frase tiene otras traducciones que brotan al instante: «Tú me has traído aquí por la audiencia»; «tú me has traído aquí por el click»; «tú me has traído aquí por el dinero».

El otro día leí un tuit de Carlos Zanón que me pareció genial. Decía así: «Gente que lamenta el cierre de un suplemento que nunca compraron, gente que se enfurece por el cierre de una librería a la que nunca fueron, gente preocupada por la música en vivo a la que no va sin invitación. Esa gente, esa multitud de gente concienzada». Es así. Estamos inmersos en una sociedad que se considera santa y que, cuando pasa algo reprobable, lo lamentan. Gente que ni hace nada malo ni hace nada, a secas. Gente de nada.

El espectador, desde su silencio, genera una sociedad. Y estamos generando una sociedad, a veces, lamentable. Tal vez sea hora de pedir cuentas, de ser conscientes de lo que generamos al ver programas que sólo provocan ruido. No, no voy a señalar a ninguno. Lo hacen ellos solos. Con sus decisiones, con sus consecuencias, con sus titulares. Dios mío, si hay hasta una demanda por violación. Ese tipo de televisión sigue creciendo. Fíjense, por ejemplo, en el cambio de Pasapalabra (cómo te echamos de menos, Christian). Hay televisión muy buena. Programas absolutamente geniales, divertidos, de calado, interesantes y rompedores. Una televisión que merece la pena defender. Esa televisión que, cuando se marcha, todos lloramos en redes sociales, para que vean que somos gente guay. Esa televisión que no vemos lo suficiente. Dejemos de traerlos aquí para que se rían.