JETAS Y SOMETIDOS

Estos días que de repente aparecen las listas de los partidos y encuentras una sorpresa aquí y allá no puedes evitar recordar cuántos de esos que aparecen en las candidaturas son unos jetas, inútiles a la sombra del partido, y cuántos otros son personas que en algún momento se creyeron un proyecto político que, como no puede ser de otra manera al estar en manos de estructuras políticas que funcionan como perversos ministerios decimonónicos, acaban bajo la sombra del partido. Me consta, porque lo he visto, que hay casos vergonzosos de gente que inició la legislatura pensando en que tenía cuatro años de sueldo asegurado sin necesidad de preocuparse por dar un palo al agua. Los hay que se han planificado todo este tiempo, desde 2015, ojo, para no hacer otra cosa que arreglarse el corralito de cara al futuro, y hasta prepararse la jubilación, literalmente. Entre los compañeros de prensa se debate a veces si a uno de estos inútiles puestos como floreros en las listas porque son cuotas de barones comarcales, o devoluciones de favores inconfesables, hay que tratarles con dureza o ser indulgentes, porque bastante tienen con lo que son. Sin embargo, se trata de dinero público. De su dinero y el mío. Soy de los que piensan que si alguien quiere hacer obras de caridad política, que pruebe a utilizar sus ahorros, no los sueldos públicos; y eso aún me enfada menos que las 'soluciones de circunstancias', es decir, cuando se coloca a gente en puestos de relevancia a sabiendas que no están capacitados para ejercer el cargo. Eso, en lenguaje jurídico-administrativo, se llama malversación; aunque en lenguaje político es otra cosa.

Pero hay que ser justos. También he visto a gente muy preparada a la que las circunstancias les arrastran a aceptar situaciones indeseadas. Se mudan de su casa porque el partido les necesita no sé dónde. O preparan una mudanza y la paralizan porque finalmente no serán candidato de no sé qué sino de no sé menos. Y les toca prepararse, reconvertirse, y lo hacen. Hay diputados, cargos públicos, electos... que durante una legislatura se transforman, se reciclan, aprenden de temas en los que cayeron por hacer un favor a estructuras de poder politizadas de tal manera que no confían más que en sus afiliados, lo cual limita y mucho a la Administración o a los grupos de parlamentarios, diputados provinciales, concejales... Y en muchos casos se someten a primarias importadas de Estados Unidos, donde se emplea ese método porque los partidos son endebles y se apuesta por el personalismo, pero como lo queremos todo, pues en esas superestructuras que son las formaciones políticas españolas, incorporamos las primarias, y allí acaban mezclados jetas, acoplados, compromisos pagados, capaces... Aún nos pasa poco.