JESULÍN, ¿SERPIENTE DE VERANO?

Diríamos que algo más. Que el torero de Ubrique haya aprovechado el mes de agosto, en el que suelen escasear las noticias relevantes para llenar los espacios informativos de periódicos, radios y televisiones, para anunciar que vuelve a los ruedos, podría sonar a eso, a serpiente de verano. Y más habiendo obtenido gran eco, especialmente en medios que nunca ceden un segundo al planeta de los toros.

Pero analizando el dudoso valor actual de la bolsa de los espadas llamados figuras, la reaparición de Jesulín, en Cuenca el domingo 19, en un cartel de tintes mediáticos, -lo completan Padilla y Cayetano-, a esa decisión hay que darle la trascendencia de un prueba en toda regla, en una toma del pulso a la aceptación que puede tener entre el público que está cansado de la sota el caballo y el rey.

Y ahí puede estar la clave. Y más habiendo anunciado el empresario que lo ha contratado, el hacendoso Maximino Pérez -lo hemos leído en aplausos.es, que nada más terminar la actuación, al más puro estilo de la Fórmula Uno, o sea, enfundado todavía en el vestido de torear, piensa someterse a las preguntas de los periodistas. Asegurándose así la presencia de casi un centenar de medios de comunicación. De 'chapeau'.

La puesta en escena hay que reconocerle que ha sido hábil y oportuna. Hábil por llamar poderosamente la atención, y oportuna, porque, entre bastidores, las figuras, y más después de hacerse público las grandes diferencias que hay entre los que cobran unos y otros -El Juli, Manzanares, Ponce, Talavante, Roca Rey o Perera-, algunos han querido homologar sus emolumentos y la respuesta de los empresarios ha sido tajante: si no los justificáis en la taquilla no se os puedo dar.

Así que la jugada de Jesulín, si triunfa, no será sólo para esta corrida. Las empresas precisan revulsivos, porque los que deberían llamar la atención de los medios, se han buscado un jefe de prensa para no hablar directamente ellos -¡listos que son, leñes!-, y Jesulín eso lo tiene muy bien aprendido. Y si no triunfa, sí habrá mandado un aviso a navegantes.