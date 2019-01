Lo escribió Charo Lagares y luego (tiene buen gusto) lo copió Pedro Letai en un libro con todo su cuajo: «De sobra es conocido que los jerséis de cuello vuelto masculino solo son para modelos, esquiadores o poetas malditos». En lo de esquiador (o habitante de Gstaad) podríamos meter a Gunter Sachs, el Gunter que conocimos por el '¡Hola!' antes de Grass y del camarero de 'Friends'. Lo que no sé es dónde meter a Albert Rivera, que el domingo se presentó en Valencia con jersey de cuello alto y chaqueta para apoyar a Toni Cantó como candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat. Conociendo no se puede votar (conociendo a la gente, quiero decir). Viéndolos vestidos o calzados tampoco. Desde que salió tapándose la entrepierna con las manos en lugar de la cara, como le habría recomendado Pío Cabanillas, Rivera no ha levantado cabeza textil. En su caso, el ¿qué me pongo hoy? tiene que ver mucho con su política. ¿Qué pienso hoy?