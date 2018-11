JAULA VERGONZOSA

En algunos estadios, al aficionado visitante se le somete a todo tipo de humillaciones con la excusa de la seguridad. El estadio de La Cerámica -al margen de que te empaten en el tiempo añadido y se te quede cara de tonto- es uno de ellos. No solo por el lugar indigno donde se ubica a la afición foránea -una jaula con asientos sucios en mal estado, cristales, vigas y redes metálicas que dificultan todavía más la visión aérea a prueba de águilas- sino sobre todo por el control degradante al que es sometido en la entrada el sufrido seguidor que también ha pagado una entrada. En estos casos me pregunto qué pasaría si portara en mi cuerpo alguna prótesis. ¿Qué me harían los de seguridad con su riguroso protocolo? ¿Tendría que dejar mi mano ortopédica en la consigna como si fuera una mochila, la cartera o cualquier otro objeto aleatorio al capricho del portero de turno? Conozco un granota fuera de serie de casi ochenta años pero joven que, además de tener la suerte de no quedarse calvo, luce una pierna ortopédica por debajo de la rodilla. Cuando se sienta en el sofá se la desacopla con un simple golpe de muñeca dejando que se deslice pantalón abajo, igual que una serpiente de cascabel. A continuación la deposita a un lado en el suelo con total naturalidad como si fuera un tercio de cerveza. Me pregunto si le harían comprobar en el antiguo Madrigal si la ortopedia es real. ¿Le obligarían también a subir los centenares de escalones para ocupar su localidad en 'la jaula'? Solo allí arriba -controlados y reducidos- se permite lucir elementos tan violentos e insultantes como camisetas, bufandas o pegatinas rivales. Sí, pegatinas. En el resto del estadio, prohibido. Hay que esconderlo al pasar por los tornos. No tenemos nada en contra del club amarillo. Al contrario. Pero esta situación va a peor cada temporada y debería ponerse coto de alguna manera. No es el único lugar donde se pisotea de manera exagerada la libertad individual (Cornellà por ejemplo) pero sí el más próximo. En todos los campos sin excepción se abandonan derechos ciudadanos -accesos, comodidad, seguridad, estado de los baños- que en otro ambiente reclamaríamos sin dudar y no permitiríamos. Pero en el fútbol parece que, con Tebas, todo atropello está permitido, los clubes pueden campar a sus anchas y adoptar cualquier tipo de decisión en su terreno, por muy vejatorio que pueda ser. Los derechos individuales de cada aficionado, al margen del equipo que animen, deberían prevalecer por encima de todo, garantizando actitudes menos agresivas e invasivas. Como sostenía el ex-fiscal general de EE UU, Ramsey Clark, «un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar». Ninguna causa puede justificar el abuso. O sí.