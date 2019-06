Socialistas, Compromís y Podemos andan estos días en el reparto de sillas. La negociación 'botánica' gira exclusivamente en torno a un «qué hay de lo mío» puesto sobre la mesa por las partes concurrentes. Sin más trasfondo programático. Lo único que les importa es tan solo el trozo del pastel que cada cual quiere llevarse a la boca. Un espectáculo nada edificante. Desde luego Puig no va a tener fácil encajar las pretensiones de unos y otros aunque por eso ya desliza que aumentará el número de consellerias hasta el máximo límite legal. Es decir, más carga improductiva sobre el bolsillo del contribuyente y más burocracia inútil por mucho que todos traten de justificarse esgrimiendo supuestas razones de interés general. Pues no. La cosa es que esta vez Podemos aspira a mojar en el festín y no en rango menor. Con una vicepresidencia y algún puesto principal en la mesa del Consell. Así pues que por pedir no quede. Oltra y Dalmau, tanto monta, monta tanto. Guerra de egos. Mientras, Puig a tragar porque no tiene otro remedio en función de cuanto dicta la aritmética parlamentaria. Si la anterior Administración -hecha sobre la presencia funcional de dos partidos- fue una auténtica sucesión de despropósitos, el desbarajuste que ahora se avecina puede resultar mayúsculo, cuando «el mestizaje» va a ser cosa de tres. Una jaula de grillos. En fin, que la legislatura no le resultará fácil al naciente tripartito. Laten bajo cuerda previsibles crisis domésticas que terminarán repercutiendo inevitablemente sobre la estabilidad del Consell en mayor o menor grado. Puig tendrá que navegar sobre las aguas turbulentas de su propia sucesión como secretario general del PSPV con Ábalos aguardándole a la vuelta de la esquina. Compromís retomará los conflictos internos de la coalición al hilo de la indisimulada intención de Oltra por ser la próxima candidata a la alcaldía de Valencia. Los podemitas se verán arrastrados al conflicto a cuenta de la veda abierta contra el liderazgo de Pablo Iglesias. El Botánic II huele a gresca servida. Antes o después. Es lo que hay. Al tiempo. Bonito panorama.