JAÉN, CIERRE CON FIGURAS DE POSTÍN

Temporada de sonados éxitos, de importantes novedades, también de mucho hule -a veces bordeando la tragedia-, la que se cierra este sábado en Jaén. Es tradicional que por San Lucas, la capital que me vio nacer, se vista de gala para celebrar su feria, que viene a ser el pistoletazo de salida para la dura tarea de la recolección de la aceituna, tan implantada en esta provincia. La hospitalidad de sus gentes, su generosidad, y la original forma de presentar su variada gastronomía en sus innumerables barras, invitan a no perdérsela. Por su enclave en el calendario taurino, tardío y con las figuras ya con el depósito de la ilusión en la reserva, no suele ser fácil convencerlas para que actúen en el moderno coso de la Alameda. Sin embargo, para este año el signo ha cambiado, y sí, habrá una terna de postín compuesta por espadas que, avalados por sus continuos éxitos, han logrado llamar poderosamente la atención de los aficionados más exigentes.

Para lidiar astados de Cuvillo, se anuncian Cayetano, quien ha cuajado una temporada plena sumando éxitos en plazas de tanto peso como las de Valencia, Sevilla, Pamplona, Málaga, Salamanca o Logroño. Mediático, sí, torero de casta, también. Al espada dinástico lo acompañará Emilio de Justo, quien tras haberse forjado en la fragua del olvido y de las corridas duras de la vecina Francia, se ha revelado como un torero de gran dimensión: capaz, poderoso y artista. Toda una ilusión de presente y futuro. Como tercer hombre, un torero nuevo con modales añejos que nunca se deben olvidar: Pablo Aguado. Como por arte de magia, la que impregna a su toreo, se ha postulado como torero de ferias. Bienvenido.

Y como lo justo y honesto es reconocer los méritos a quien los tiene, hay que decir que la llegada de Alberto García, como nuevo gestor del palenque jienense que abriera sus puertas, sin estar todavía terminado, en octubre de 1960, con la terna formada por Pedrés, Gregorio Sánchez y el linarense Víctor Quesada, ha sido una suerte, pues con su bien hacer ha sabido ilusionar a toreros y afición. Que es mucho.