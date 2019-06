La izquierda y la familia Belvedere Hay mitos o creencias muy asentadas que a la luz de los acontecimientos más recientes tal vez convendría revisar PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 23 junio 2019, 10:43

Tradicionalmente -al menos en España- se ha considerado que los partidos de derechas eran los más firmes defensores de lo que llamaríamos la familia tradicional, ya saben, el esquema clásico del padre y la madre católicamente casados y con un número de hijos indeterminado, no necesariamente numeroso. Por contra, a la izquierda se la asociaba con nuevas formas de relación personal no sólo por haber sido la ideología impulsora de la regulación del llamado matrimonio homosexual sino también por su apuesta por superar esquemas de organización social que considera superados y nada acordes con su doctrina, así como por su reciente respaldo incondicional a un feminismo que busca acabar con el modelo de patriarcado. Equivocadamente o no, durante mucho tiempo los católicos, o algunos católicos, se han sentido más representados por las formaciones conservadoras que por las progresistas, tal vez, o con toda seguridad, por el conflicto suscitado en cuestiones de una enorme sensibilidad, como el aborto, o por la ofensiva de los partidos de la izquierda más radical contra una educación concertada que en la mayoría de los casos es gestionada por órdenes y entidades de la Iglesia católica.

A partir de estas premisas básicas, conforme pasaron los años y fueron gobernando unos y otros se fue viendo que el blanco y el negro nunca son suficientes para explicarlo todo, que hay matices, grises, espacios intermedios. En los partidos de derechas convivían democristianos con liberales que ejercían como tales no sólo en materia económica sino también en cuanto a principios morales. El aborto o el matrimonio homosexual, que durante un tiempo fueron 'casus belli' en el seno del PP y un ariete contra Felipe González y Rodríguez Zapatero, acabaron siendo aceptados y asumidos por los ejecutivos populares. A su vez, tanto en las filas del PSOE como incluso en Izquierda Unida y ahora en Podemos han existido siempre grupos de cristianos que por su compromiso social se sienten más identificados en estas formaciones que en las siglas de derechas que apuestan por el liberalismo y ponen el acento en la creación de riqueza más que en el reparto de la misma. Y si bajamos -sin entrar en detalles- al terreno personal, veremos que las situaciones familiares de algunos líderes o referentes de la derecha (en sus tres variedades) no se distancian mucho de las que encontramos en el otro bando, hombres y mujeres casados -por la Iglesia o por lo civil- y separados, vueltos a casar o no, con parejas o sin ellas, con hijos y sin hijos, homosexuales (aunque muchos menos en la derecha) y heterosexuales. De todo hay en la viña del Señor.

Hay mitos, por consiguiente, que empiezan a decaer, posiciones que conviene reconsiderar. El de la izquierda que no defiende a la familia es uno de ellos. A la suya, al menos, la protege, la cuida, la mima y la promociona laboralmente, vaya que sí.