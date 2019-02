Desde su retiro en Galapagar, Pablo Iglesias ha cargado contra lo que él denomina «la izquierda amable» que a su juicio representan Manuela Carmena e Íñigo Errejón, coaligados en candidaturas ajenas al control de Podemos. Sabido es que el odio y el ajuste de cuentas pendientes estallan con mayor virulencia cuando en un partido se produce una escisión, una ruptura total o un caso de transfuguismo que si las diferencias se registran en el seno de la tradicional disputa entre formaciones de signo dispar, por extremas que sean. Con «izquierda amable», Iglesias seguramente no se quiere referir tanto a las formas -que también- como al fondo, al planteamiento ideológico, a la toma de posición ante asuntos concretos, al estilo de gobernar y de hacer oposición. La izquierda que defiende el líder de Podemos ya sabemos cuál es y cómo se comporta, extrema y radical, un neocomunismo 2.0 que comenzó su andadura apelando a la transversalidad y a la superación de los conceptos izquierda/derecha y ha acabado sustituyendo a Izquierda Unida y ocupando su espacio aunque con mayor respaldo electoral (de momento). Es una extrema izquierda de combate, sin matices, de llamada a la movilización antifascista cuando los resultados electorales no son los apetecidos, sentimentalmente anclada en la II república, la guerra civil y la lucha antifranquista, alineada sin fisuras con regímenes dictatoriales, corruptos y sanguinarios como los de Venezuela o Nicaragua por el simple hecho de que sus dirigentes son de la cuerda, intervencionista hasta el límite en lo económico -poniendo en peligro la viabilidad del Estado con un déficit inaceptable- y también en los medios de comunicación, cuya libertad e independencia no es vista como un logro democrático y un derecho de los ciudadanos sino como un grave riesgo para 'el régimen', poco o nada europeísta, a imagen y semejanza de los otros extremistas, los de derechas, y, por último, cómplice de los nacionalismos disgregadores de España, amiga de los separatistas y nada patriota porque España como concepto y el patriotismo español les sigue sonando a fascista y retrógrado. Esa, ya lo sabemos, es la izquierda poco amable de Iglesias, incluso en las formas, con el gesto enfadado y el puño en alto crispado, desafiante. Una izquierda radicalizada con la que también se sienten cómodos políticos de formaciones nacionalistas o soberanistas, como Rufián o los valencianos Mulet y Nadal, que buscan deliberadamente ser desagradables, hacerse antipáticos, provocar a un rival que ellos ven sólo como un enemigo irreconciliable. Frente a una izquierda así, cualquiera otra puede ser calificada de «amable». Errejón, sin duda, da menos miedo que Iglesias, aunque es mucho más listo.