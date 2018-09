Ay, si Isabel Bonig quisiera

Desgraciadamente, al final no pasará nada porque las reformas legales se comentan, se discuten, se transaccionan, se posponen e incluso se olvidan. Pero si Isabel Bonig entendiera que difícilmente va a convertirse en presidenta, al menos en 2019; que poco puede hacer ya para mantener las prerrogativas que posee Francisco Camps y que necesita distanciarse de cuanto ha llevado al PP a la postración institucional en la que se halla alguien se podría llevar un serio disgusto. Alguien que ha forzado a su grupo a enmendar como nadie la propuesta podemista de reforma del estatuto de los expresidentes de la Generalidad se vería en el brete de tener que descararse aún más de lo que lo ha hecho en esta cuestión. Y es que sólo el PSPV ha presentado enmiendas en contra de que los extitulares de la Generalidad pierdan los privilegios materiales que poseen en la actualidad. Podemos, que fracasó en un primer intento de privarlos de cualquier preeminencia por la suma de los votos de PP y PSPV, transigió en que se les concediera la posibilidad de pertenecer desinteresadamente al Consejo Económico y Social (CES) por un periodo improrrogable y revocable de cinco años, pero siguió adelante con la iniciativa. Compromís, que podría haberse negado a secundar a los de Iglesias en esta cuestión habida cuenta que si alguien podía estar acariciando la idea de contar con este paracaídas en el futuro ese alguien es Mónica Oltra, no ha presentado más enmiendas que la de la incorporación al CES. Y Ciudadanos, no es que secunde la proposición desde el principio, es que es la formación que exige la supresión de todas las regalías y que, a lo sumo, se les dispense un tratamiento honorífico y se les abonen los gastos de representación, siempre y cuando estén debidamente justificados. Extremo en el que también choca con el PSPV, que se niega en redondo a que se les obligue a presentar una memoria de actividad, como desea Podemos. Es decir que a poco que el grupo popular actuase con inteligencia el día en que la propuesta se debata en las Cortes podría producirse la paradoja de que tuviera que ser el portavoz socialista, Manuel Mata, el único que defendiese el derecho de figuras de la talla de Zaplana, Olivas, etc. a disfrutar de unas prebendas que, entre unas cosas y otras, suponen un desembolso de 140.000 euros por cabeza y año.

Modelo en el que inspirarse tiene la presidenta del PPCV uno bien hermoso en Madrid. Cristina Cifuentes eliminó el Consejo Consultivo poco antes de que Ignacio González, que ya había solicitado ingresar en nómina, fuera detenido. Y su sustituto, Ángel Garrido, acaba de renunciar a compensar el vacío dejado por el CJC con un estatuto de los expresidentes. Un estatuto, cabe advertir, infinitamente más morigerado que el valenciano por cuanto únicamente contemplaba la percepción del 90% del sueldo durante un máximo de dos años, que sería de tres en el caso de los reelegidos.