Desde la primera juventud me fascinó esa especie de casualidad cósmica. ¿Qué extraña coincidencia irrumpió para que en el año, creo, 1922, trabasen amistad en aquella célebre residencia de estudiantes Lorca, Dalí y Buñuel? Tres genios en el mismo momento y en el mismo lugar. Irrepetible.

Recordé el episodio viendo un documental sobre los últimos años de Dalí en La Dos. Me emocionaba el increíble azar que había unido a esos tres creadores. La poesía, el cine y la pintura. Encima, los más surrealistas de entre toda la pléyade surrealista fueron esos dos españoles, un aragonés y un catalán. Qué lujo. Qué bueno. Cavilar sobre esa colisión de meteoritos me arrastró hacia otra clase de pensamientos. También, concluí, fue como un milagro. En aquella España donde el analfabetismo se acercaba hacia cifras atroces, en aquel país convulso, meridional, con las últimas colonias recién perdidas y una calle por lo tanto sumida en un trauma de honda perplejidad, en aquella tierra donde la cultura recibía miradas cargadas de recelos, surgieron esos tres elementos de una forma espontánea. ¿Contamos hoy con artistas de esa talla en las mismas disciplinas? Sin caer en nostalgias ni en las paparruchas que aventuran lo de la bondad de los tiempos anteriores, no lo parece, la verdad. Sin embargo, hoy, todos los chavales disfrutan de escolarización, decenas de miles de jóvenes aterrizan en la universidad, la presencia de los museos y de los saraos culturales inunda nuestras existencias y acceder a la cultura resulta sencillo y barato. Además, generosas subvenciones favorecen las artes. Nunca tantos pintores, poetas y cineastas pulularon a nuestro alrededor, muchos de ellos de gran talento. Pero genios, lo que se dice genios, o sea mentes dotadas de ese chispazo que nos electrifica, no aparecen. No me lo explico...