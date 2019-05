Instalados en nuestra burbuja nos ponemos muy estupendos citando autores legendarios, vindicando cineastas malditos o descubriendo al lector esos pensadores que ejercían de pesimistas tónicos allá en su buhardilla almorzando espumosa caspa para engatusar a su panza. Pero, de vez en cuando, conviene recurrir a las letras cursilonas que salpimientan las melodías empalagosas porque se ajustan a la perfección con lo que nos rodea. Me he levantado con un estribillo tarareado por Julio Iglesias... Dice: «Así es la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía...». Exacto. Sería difícil reflejar mejor la actual situación. Ayer lloraba el PSOE y el PP se reía. Ya lo creo. Pero han cambiado las tornas...

Obsérvese las ironías cósmicas que jalonan el camino... Cuando la familia socialista soportó sus horas más bajas el ambiente opinaba que estaban condenados a desaparecer. Al fin y al cabo, en buena parte de Europa, los partidos socialistas o están en vías de extinción o asumen un papel de extra sin frase. En Francia, Italia o Grecia ya no se les espera. Aquí no era sino una cuestión de tiempo enviarlos a la orilla de lo marginal. Pero mira por dónde, tras la mecánica casi diabólica de una moción de censura recuperan el poder en España con brío. En nuestra Comunitat, otra ironía cósmica, Puig consiguió el mando con el peor resultado del PSPV de su historia. Ahora, en buena lid, recupera el cacho que perdieron hace la friolera de 30 años. Todo vuelve, todo cambia, todo evoluciona, todo se reajusta, todo resucita. Hoy, el PP compone semblante de pálido comatoso y los pocos que le visitan asumen el riesgo de su muerte. El PP, aquel PP vigoroso de las no tan lejanas aplastantes mayorías absolutas, puede evaporarse en favor de los Ciudadanos de Rivera. Ayer tú llorabas y yo me reía. Desde luego, así es la vida.