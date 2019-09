La investidura de los debutantes

La débil esperanza que quedaba se ha venido agotando conforme pasaban ayer los minutos más intensos y delirantes que recuerda la vida democrática española. La irracionalidad está a punto de triunfar. La sensatez de los líderes, la buena voluntad que predican y hasta el miedo que les producen unas nuevas elecciones, han fracasado. Quedan días aún para rectificar y siempre queda un hilillo de esperanza en que todo haya sido una pesadilla. Muy difícil: tendremos una vuelta a las urnas no querida por nadie; indeseada por todos.

Antes la esperanza se aferraba a la posibilidad de un milagro bíblico. Ahora ya lo descartamos y sólo la experiencia nos permite pensar que aún se pueden producir en la política. La política es algo muy complejo, en la que todo lo que cabe imaginar, por increíble que parezca, puede ocurrir. Por algo se la considera como el arte de lo imposible. El calendario aun brinda un pequeño margen para que alguien rectifique. No pretendo ni mucho menos generar ilusiones ni siquiera intentar revitalizar las que existían. La situación llegó al límite, y tanto la prórroga como el tiempo de descuento están prácticamente agotados. Fueron muchos meses ya los que los partidos marearon la perdiz sin conseguir cazarla. Es la segunda vez que la situación se repite en tres años. Pésimo ejemplo para la sociedad. Nuestros políticos no pueden presumir de haber contribuido con eficacia a la búsqueda de soluciones.

Como de todo conviene sacar conclusiones, y de las conclusiones enseñanzas, aunque luego no sirva para nada, son muchos los elementos que contribuyen a explicar -por supuesto, no a justificar- este fracaso cuyas consecuencias nos afectan a todos. Son muchos, ya digo, pero tal vez el primero -no el único, por supuesto-, sea la inexperiencia de los líderes que asumieron semejante responsabilidad sin saber distinguir entre el interés de sus partidos del de todos los españoles.

Los cuatro ofrecen el valor importante de su juventud y sin duda buenas intenciones, pero también cuentan, y lo han demostrado, con el hándicap de la obcecación y el amor propio. Tanto Sánchez como Casado, Rivera o Iglesias son debutantes. Valiéndonos de símiles futboleros, es como si la selección española de fútbol se empeñase en jugar la final del Campeonato Mundial con cuatro delanteros debutantes. Pedro Sánchez quizás pueda ser una pequeña excepción, porque lleva un año gobernando, pero en conjunto, los cuatro aspiran a ser presidentes del Gobierno sin haber sido antes alcaldes, consejeros autonómicos o subsecretarios familiarizados con la Administración Pública. Son políticos, desde luego, pero también políticos poco fajados aún en el oficio. Toda actividad, y la política más, necesita conjugar los valores de la juventud y la experiencia. Y en esta empresa, si algo queda claro es que la experiencia que aporta la veteranía brilló por su ausencia.