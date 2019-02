Invertir en comunicación En el fondo de la crisis citrícola se encuentra el olvido generalizado de informar y formar al consumidor VICENTE LLADRÓ Sábado, 2 febrero 2019, 10:21

En pleno hundimiento de la campaña citrícola, con la naranja a 10 céntimos el kilo en el campo, los productores de kiwis de Nueva Zelanda nos dan a diario una lección que no se aprende, invitándonos desde el televisor a comer su fruta, mientras aquí nos entretenemos en debatir sobre Sudáfrica o si será por esto o por aquello. ¿Serán galgos o podencos? ¿Dónde está la publicidad inteligente que estimule a comer naranjas? Hace décadas que no existe. Y sin embargo todos se preguntan qué está pasando con la naranja, por qué no la compran.

No se vende lo que no se anuncia. La comunicación comercial resulta esencial. Quien no lo entienda, que se aparte, o sucumbirá. Lo peor es si, unos por otros, nadie decide, no se toman las riendas y el hundimiento se acaba haciendo crónico.

El plátano de Canarias tenía un pésimo panorama delante cuando, en 1993, con la implantación del Mercado Único Europeo, se iban a abrir las puertas de par en par a las bananas de fuera. ¿Qué hacer?, se preguntaron los canarios. El plátano tiene a favor su mejor sabor, pero, como todo el mundo sabe -basta comprar u observarlo en un cualquier supermercado-, las bananas son más grandes, más aparentes y... más baratas. Para colmo, la piel del plátano canario suele presentar algunas manchas, y es sabido que la gente 'come' antes por la vista. Un panorama desolador ante el consumidor desinformado, que probablemente tendería a elegir las bananas. ¿Cómo convencerle de que pruebe y pague algo más por lo que sabe mejor? En Canarias reaccionaron a tiempo. Alguien supo imprimir mucha cordura y contrataron a especialistas -a la cabeza de ellos un creativo valenciano- que le dieron la vuelta al asunto a base de convertir un posible vicio -la 'manchita'- en virtud. Invirtieron en publicidad y comunicación, no han dejado de hacerlo, y el resultado es palpable: los plátanos se venden a dos y pico euros el kilo y se agotan casi todos los días en los supermercados, porque los compran antes que las bananas, que valen menos.

Entre tanto, en la citricultura valenciana cunde el desconcierto y un pesimismo acentuado. De pretender ser los reyes del mambo, a verlo todo negro betún, en pocos meses. Debates que se eternizan sin llegar a ninguna parte, pasividad atávica, las quejas de siempre, la vana esperanza de que algún gobernante acuda con la varita mágica... Lo de siempre. Cuando va bien, música de viento, tracas, fallas... humo. Cuando vienen mal dadas, las culpas son ajenas, se señala a lo que sea y el árbol no deja ver el bosque. El humo persiste.

Se piden ayudas, se reclaman cláusulas de salvaguardia, nos rasgamos las vestiduras por los acuerdos internacionales que se ignoraron y han ido abriendo las puertas... Pero nadie se ocupa de tomar las riendas y emprender lo que toca, como hicieron los canarios: informar y formar al consumidor para que elija lo mejor, lo nuestro. Ah, pero eso cuesta dinero y trabajo, y es sembrar a largo plazo.