Invertebrados, impuros y ahora invisibles

El encapsulamiento de las procesiones civil y militante. El descubrimiento de que además de invertebrados los valencianos somos invisibles. La posible incorporación de un nuevo requisito al examen para la obtención de la carta de naturaleza valenciana... Hacía años que un 9 de octubre no daba tantos motivos de reflexión como éste. El establecimiento de un tupido cordón policial entre los manifestantes y el público, la gran contribución del actual poncio a la celebración, ha sido la novedad más discutida. Pero, admitámoslo, la sobreprotección es la única forma que existe de garantizar a los asistentes a este tipo de actos la seguridad de que van a poder insultar o ser insultados con tranquilidad. Porque, no nos engañemos, el Traslado hace décadas que no es más que un gigantesco 'Sant Vicentet el ditet'. Un juego pascuero típicamente autóctono, aclaro para el que no lo conozca, en el que los que pagan están obligados a pasar con el dedo vicentino levantado entre dos hileras de jugadores mientras éstos los acarician o les pegan manotazos en función de lo que indique el que lleva la vez, ya sea 'Sant Vicentet el ditet' o 'xinxes i caparres'.

A mi, en cambio, me impresionaron bastante más determinados pronunciamientos realizados en el fragor de este Sant Donís nada dionisiaco que acabamos de vivir. En especial, el de Ximo Puig por lo que supone de vuelta de la burra al trigo. Sea porque hablaba en presencia de Pedro Sánchez, porque ha cambiado de guionista o porque ha entendido al fin que un dirigente responsable no puede amagar con convertir a la Comunidad Valenciana en un problema de Estado, renunció por una vez a exponer su ideario en estos términos. Pero lo compensó afirmando que es «el momento de (...) romper nuestra invisibilidad» y no sé qué es peor. Que mantenga el rumbo oral de colisión que se trazó en tiempos de Rajoy o que lo enmascare para no perjudicar a Sánchez y perjudicarse a sí mismo. Al tiempo que añade una nueva tara a los muchos defectos que se nos atribuyen. Colectivamente desestructurados, nacionalmente impuros -vid. 'De impura natione', de D. Mollà y E. Mira- y, el colmo de los colmos, personalmente invisibles. Una atribución impropia del protegido de Joan Lerma, el secretario general del PSPV que, harto de tanto lamento identitario, se revolvió contra los «estructuradores» arguyendo que no existía la menor prueba de que los invertebrados fueran menos felices que los vertebrados en la viña del Señor.

Y si Puig no estuvo muy fino a la hora de enardecer a la tropa, el alcalde de Valencia no le fue a la zaga. Joan Ribó firmó una parrafada que suscribirían los Le Pen, padre e hija, Bolsonaro y Salvini con los ojos cerrados. ¿Qué es eso de que «és valencià qui viu i treballa al PV»? «Somos valencianos -declaró- porque trabajamos aquí, vivimos aquí y (ojito) queremos a nuestro pueblo». Sólo le faltó añadir: Y si no, puerta.