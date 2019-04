La invasión de lo sexy

Los políticos han hecho campaña por tierra, mar y aire. Han pedido el voto por televisión, twitter y whatsapp. Hasta los que no se dedican profesionalmente a la política lanzaron un 'think tank' en redes sociales (@vota_por_favor #votaporfavor) contra el absentismo y con el propósito de transmitir que cumplir con las urnas mola («la cola para votar es un buen sitio para ligar», «tu voto me pone como una moto», etcétera). No sé qué pasa con el marketing y la publicidad del mundo occidental pero casi todo se vende como sugerente y atractivo: leer es sexy, escribir sin faltas de ortografía es sexy, comprar en el comercio local es sexy, depositar la papeleta electoral es sexy... ¿Los actos cotidianos nos hacen irresistibles y vivimos sin apreciarlo? Lo dudo. Votar es necesario, apoyar a los negocios de barrio es justo, no cometer errores en la escritura es correcto y leer es importante. Todas estas acciones son para muchas personas prescindibles. Y eso no es nada sexy.