Intolerancia, intimidación, censura Tres momentos de un círculo vicioso al que urge responder de la única manera posible: negándonos a callar y obstinándonos en no ceder CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:30

Estamos en racha. En menos de una semana esta en otros tiempos hospitalaria ciudad de Valencia le ha dado con la puerta en las narices a tres ilustres -o tal vez no- visitantes que habían decidido compartir con nosotros una parte de sus talentos. Me refiero al historiador José Faraldo, cuyo libro sobre las policías secretas en los regímenes comunistas hubo de buscar otro escenario para presentarse después de que el Ministerio de Defensa vetara la posibilidad de hacerlo en el antiguo Gobierno Militar; al cómico Dani Mateo, cuyas representaciones en el Teatro Olympia acabaron siendo canceladas después de sonarse la nariz con la bandera nacional; y al presidente de Hazte Oír Ignacio Arsuaga, que tras haber apalabrado con el Casino de Agricultura la impartición en sus salones de una conferencia sobre el colectivo LGTBI, se halló también él compuesto y sin sala. Lista a la que, a poco que echásemos la vista atrás, se podría sumar el también historiador Javier Barraycoa a cuenta de la suspensión de su conferencia sobre las mentiras del nacionalismo catalán, nuevamente a manos de Defensa.

Los cuatro incidentes llevan nombres propios y presentan perfiles bien distintos, y hasta intuyo que debieron ser también distintas las sensibilidades supuestamente heridas que los motivaron. Pero aun a riesgo de acabar también yo lapidado en la plaza pública por quienes piensan que solo sus principios importan, me atrevería a decir que los cuatro revelan un idéntico patrón de conducta repetido con inquietante asiduidad. Uno: alguien pretende exponer en público sus ideas; dos: alguien se compromete a cederle -por simpatía o por dinero- sus espacios para ello; tres: un tercero se siente anticipadamente ofendido por lo que presuntamente fuera a decirse; cuatro: éste hace uso de las redes o de la prensa para movilizar y calentar los ánimos de sus afines; cinco: quien apalabró la cesión de sus espacios comienza a sentirse atrapado entre la pared de sus compromisos y la espada de las amenazas; y seis: una llamada telefónica y un comunicado de prensa certifican el triunfo de la intolerancia.

Intolerancia, intimidación y censura se revelan así como los tres momentos de un círculo especialmente vicioso del que deberíamos empezar a tomar conciencia, y al que urge responder de la única manera posible: reivindicando la libertad de pensamiento y de palabra de los individuos, y el pluralismo político e ideológico de una sociedad diversa y abierta. Negándonos en redondo a callar y obstinándonos en no ceder a las presiones. Y sobre todo, guardándonos mutuamente las espaldas en defensa de una libertad que no admite ser parcelada. Justo lo contrario de lo que desde nuestro Ayuntamiento se apresuró a hacer el alcalde Ribó, presto a denunciar cualquier amago de censura cuando son los suyos quienes lo sufren, pero indiferente -cuando no cómplice- con ella cuando las víctimas son de otro color político.