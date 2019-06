La orden de «no toques eso» alcanzaba proporciones de tortura cuando la recibías de niño. La rebeldía tan infantil como primitiva se imponía sobre la cautela. En el pueblo un chaval falleció electrocutado porque encontró irresistible el cartel con la calavera estampada junto a la leyenda de «no tocar, peligro de muerte». Atraído por ese peligro pegó la mano contra la verja que protegía el transformador de un pozo y se achicharró. El protocolo manda que, durante las cenas de gala y no sé si en general, a la reina de Inglaterra no se le pasea la mano por el cuerpo. Trump, en su reciente visita, le sobó un tanto la chepa de una manera fugaz y le vapulearon. Tampoco pasa nada, antes ya efectuó similar caricia Michelle Obama y no se cebaron con ella. En cualquier caso, me fascina la categoría de intocables que sólo unos cuantos mantienen en nuestro universo. Quizá algunos crean que no se puede tocar a esta clase de monarcas porque de su regia sangre mana una superioridad rotunda, tradicional. Pero sospecho que el motivo responde a cuestiones banales. La gente es tocona, picajosa, invasiva, especialmente con las celebridades. Madonna no se rodea de una docena de guardaespaldas por seguridad, sino para evitar a los pelmas que van con las manos por delante. Obsérvese que, a los deportistas de élite, matadores de toros y actores, cuando recorren un trecho flanqueados por los fans, estos se dedican a palmear, acariciar y palpar sin control al ídolo que admiran hasta el desgaste. Tanto tocamiento resulta sin duda molesto. Toparse frente a una testa coronada supone experimentar una cita entre única y cómica, con lo cual emerge el plasta que escondemos y la necesidad de tocarle para certificar el trance y luego contarlo. Prohiben tocar a esas personalidades para preservarles ante tanta y tanta erosión.