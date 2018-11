LOS INTOCABLES

En todos los equipos hay intocables, como los de Elliot Ness. Tal fe ciega tiene el entrenador en esos jugadores 'sagrados', suelen ser dos o tres, que incluso llega a comprometer su futuro en el banquillo a su participación. Si el equipo no funciona hace mil pruebas pero a esos los mantiene fijos bajo cualquier circunstancia, convencido de que son quienes pueden arreglarlo. Son los valedores del mister y su extensión en el campo. Como con los agentes federales de Elliot Ness -Chicago, años veinte- hay unos intocables de Paco López. Morales, Campaña y Oier podrían ser Kevin Costner, Seann Connery y Andy García en la película, indispensables en la lucha contra el crimen organizado de Al Capone, Robert de Niro. El máximo responsable les da galones y potestad máxima para actuar libremente en busca del objetivo. Nuestros tres intocables granotas lo han jugado todo desde el inicio de campeonato. En el caso de los dos primeros es perfectamente comprensible dada la calidad, compromiso y capacidad de resolver un partido que ambos ofrecen. Puede haber quien no lo comparta achacándoles en algún momento concreto ciertas pérdidas de balón cerca del área propia o lentitud de movimientos con ralentización del juego (Campaña) o exceso de regates e individualismo (Morales). Es posible. Pero su peso y liderazgo en el juego del equipo es innegable llegando a fabricar joyas futbolísticas como la jugada del gol frente a Villarreal o Leganés, en el caso del andaluz, o los espectaculares slaloms del comandante frente al At. Bilbao o Betis. «¿Quieres capturar a Capone?» preguntan en la mítica película de 1987. «¿Quieres ganar el partido?» podríamos adaptarlo. Y continúan: «Si te saca un cuchillo, tú le sacas un revólver. Si te manda uno de los tuyos al hospital, tú le mandas uno de los suyos al purgatorio. Ese es el estilo de Chicago». Ese es el estilo de Morales y Campaña. Percutir con insistencia, intentándolo una y otra vez. Golpear al otro al menor descuido. El caso del tercer intocable, el guardameta guipuzcoano, resulta un tanto misterioso más allá de la importancia de dar confianza al portero para sentirse seguro, como Mocedades. Muchos aficionados no terminamos de entender la fe incondicional del míster en un portero como Oier, con grandes cualidades pero con evidentes carencias cuando sale de la portería. En Huesca faltarán dos de estos tres intocables, Costner y Connery. Paco López tiene la misión de que el equipo, aún así, funcione y no se noten sus ausencias. Como le decía Al Capone a Elliot Ness: «Se llega más lejos con una palabra amable y una pistola, que sólo con una palabra amable». Ante la ausencia de las 'pistolas' -Campaña y Morales- esperemos sea suficiente la amabilidad en tierras oscenses para alcanzar de nuevo la victoria. O no.