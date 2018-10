INTERNACIONAL SEPARATISTA

La estrategia del independentismo catalán de internacionalizar el 'procés' tiene, lamentablemente, muchos elementos para cosechar éxitos. Primero, por la existencia de partidos soberanistas en los países con más peso de la Unión Europea (Escocia, Irlanda del Norte, Flandes, Padania, Cerdeña, Córcega, Baviera...), algunos de ellos con cierta influencia en sus respectivos estados. Tampoco nos puede extrañar que así sea, al fin y al cabo es lo que han venido haciendo -y ahora con mayor motivo- tanto el PSOE como el PP a lo largo de estas décadas, arrojarse en brazos de los entonces nacionalistas y hoy separatistas, haciendo depender de ellos, de sus votos, la gobernabilidad de toda España. En segundo lugar, porque el relato catalán lo ha escrito el soberanismo, tiene componentes épicos y, por encima de cualquier otra consideración, puede ser comprado por el pensamiento único de lo políticamente correcto en embajadas, consulados y ministerios. ¿Cómo es que los pobrecitos catalanes no pueden votar? (en un referéndum ilegal), ¿cómo es que la policía española les persigue y golpea con brutalidad inusitada? (aunque luego se demostrara que no fue tal sino un montaje hábilmente urdido), ¿cómo es que hay presos políticos en las cárceles? (aunque en realidad son políticos presos, que no es lo mismo, el orden de los factores sí que altera, al menos en este caso, el producto). Estas, entre otras, son las preguntas que han estado circulando por los despachos oficiales de media Europa sin que el Gobierno acertara a contestarlas y desactivarlas. Tercer elemento a favor de los rupturistas: el mal nombre de España, herencia, quizás, primero de la leyenda negra y posteriormente de la dictadura franquista. Para muchos europeos, España sigue siendo un país exótico al que les gusta viajar como turistas por su sol, sus playas y su gastronomía pero que descalifican como una nación poco fiable, sin cultura democrática, permanentemente bajo sospecha. En cuarto y último lugar, el independentismo va a encontrar un aliado temible a la hora de hacer saltar por los aires el statu quo de sus países y de toda la Unión Europea: los antisistema, los que quieren derribar el régimen, la democracia liberal, el mercado único, las monarquías, los que están en contra de la autoridad, de los ejércitos y las policías, de las fronteras, de los papeles... Un socio indeseable al que el independentismo catalán (compañeros y herederos de los mismos que en Madrid fueron alabados durante muchos años como hombres de Estado, representantes del seny y dignísimos aliados) no ha dudado en arrimarse con tal de conseguir su objetivo. No cometamos el error de despreciar la fuerza de un enemigo que trabaja día noche -dentro y fuera de Cataluña- por romper España.